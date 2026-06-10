10 de junio de 2026 Inicio
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Esteban Echeverría: Fernando Gray recorrió las obras de saneamiento en el canal Fiambalá

El intendente supervisó las tareas de limpieza en la localidad de 9 de Abril, como parte de un plan integral para prevenir inundaciones financiado con recursos propios del Municipio. La obra ya alcanzó los 6.700 metros de extensión en distintos arroyos y zanjones del distrito.

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El jefe municipal supervisó los trabajos de limpieza y mantenimiento.

El jefe municipal supervisó los trabajos de limpieza y mantenimiento.

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El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezó una recorrida por la localidad de 9 de Abril para supervisar la marcha de los intensos trabajos de limpieza, saneamiento y mantenimiento que los equipos técnicos del Municipio vienen ejecutando en el canal Fiambalá.

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La iniciativa se enmarca dentro de un ambicioso esquema de infraestructura preventiva financiado íntegramente con fondos de la administración municipal, y abarca la totalidad de los canales, arroyos y zanjones del distrito.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Diego Fetissoff. Hasta el momento, ya se realizaron 6.700 metros lineales de este tipo de trabajos.

Cuáles son las tareas de saneamiento en el canal Fiambalá

Los operativos, que las cuadrillas municipales despliegan de manera periódica en puntos estratégicos, están diseñados específicamente para optimizar la velocidad de escurrimiento del agua durante los días de intensas lluvias y, de esta manera, bajar el riesgo de anegamientos e inundaciones en las zonas urbanas linderas.

Las tareas que se llevan adelante en el canal Fiambalá comprenden un despliegue de maquinaria pesada y personal especializado enfocado en la remoción de bancos de sedimentos acumulados en el fondo del cauce, el desmalezamiento y retiro de vegetación que obstruye los márgenes, y la recolección de residuos volumétricos que frenan el cauce natural del agua.

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