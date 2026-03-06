IR A
La impresionante transformación física del actor que hizo de Harry Potter: cambió sus hábitos

El intérprete británico Daniel Radcliffe modificó su rutina diaria y adoptó hábitos más saludables.

Así está hoy Daniel Radcliffe
Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter
  Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter, dio a conocer cómo cambió su estilo de vida luego de dejar algunos hábitos perjudiciales.

  La decisión de abandonar el tabaco y reducir ciertas rutinas marcó un punto de inflexión en su bienestar físico.

  El entrenamiento constante en el gimnasio se volvió una parte central de su día a día.

  La paternidad también influyó en su nueva rutina y en su forma de organizar las jornadas.

La transformación física de Daniel Radcliffe, reconocido mundialmente por su papel en la saga de Harry Potter, sorprendió a sus seguidores luego de que el actor se refiriera a los cambios profundos que realizó en su estilo de vida. A los 36 años, explicó que modificar varios hábitos cotidianos tuvo un impacto directo en su bienestar y en su estado físico.

Durante años, su rutina estuvo marcada por el consumo constante de café y cigarrillos. Sin embargo, decidió dejar atrás esa dinámica y enfocarse en una vida más saludable. Ese cambio marcó el inicio de una etapa diferente, donde el ejercicio físico y una mayor disciplina comenzaron a ocupar un lugar central.

Con el paso del tiempo, ese giro personal derivó en una relación muy comprometida con el entrenamiento y con nuevas costumbres diarias, aspectos que hoy influyen tanto en su estado físico como en su rutina familiar.

Daniel Radcliffe como Harry Potter
Daniel Radcliffe como Harry Potter
Daniel Radcliffe como Harry Potter

Así se ve Daniel Radcliff, actor que hizo de Harry Potter

Daniel Radcliffe contó que antes de modificar su estilo de vida solía pasar gran parte del día consumiendo café y fumando cigarrillos. Con el tiempo decidió abandonar el tabaco y reorganizar sus hábitos, lo que derivó en un cambio notable en su estado físico.

Radcliffe incluso bromeó sobre esta nueva etapa: "Hago pesas, entrenamiento en circuito, cardio. No parezco un fanático del fitness, pero me lo tomo con mucha intensidad. Me siento como un cliché de exalcohólico o de cualquiera que tuviera algún tipo de personalidad adictiva y que luego la convirtió en una adicción al gimnasio", comentó.

Daniel Radcliff

El actor también recordó que habló públicamente sobre su sobriedad por primera vez en 2012. En aquel momento explicó que el alcohol había sido durante un tiempo una forma sencilla de lidiar con su timidez. Con los años, decidió enfocarse en hábitos más saludables y en una rutina diaria más ordenada.

Otro factor que influyó en su cambio fue la llegada de la paternidad. Radcliffe contó que su hijo pequeño modificó por completo sus horarios, ya que suele despertarse muy temprano: "Tengo un hijo pequeño, así que mi cuerpo se ha acostumbrado a despertarse sobre las 5:30. Tiene una luz nocturna que se puede programar para que cambie de color a una hora determinada, así que a las 6:30 cambia de azul a amarillo y lo oigo gritar"

