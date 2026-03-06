IR A
IR A

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Gatúbela, la película que genera polémica y es de lo más visto del streaming

Estrenada en 2004, la película no solo fue un fracaso taquillero, también arruinó la reputación de su protagonista como una de las actrices jóvenes más respetadas de la industria.

La película de 2004

La película de 2004, Catwoman (Gatúbela), presenta una versión del personaje que se aleja de la tradicional Selina Kyle de los cómics.

A 20 años de su estreno, Gatúbela ha ganado fama entre los nuevos espectadores de streaming de Netflix, y según reveló recientemente Halle Berry, varios fanáticos jóvenes se le acercan constantemente para elogiar el filme. Ahora que lo críticos no hablan de ella, y la gente tiene la libertad de descubrirla por sí misma sin que le recuerden lo que dijeron de ella. En sus reflexiones, reconoce los desaciertos de la producción, pero nunca se olvida de valorar el impacto que tuvo en las películas de superhéroes protagonizadas por mujeres, un legado que hoy continúan actrices como Gal Gadot y Elizabeth Olsen.

Acts of Violence (titulada en español como Actos de violencia) es un thriller de acción de 2018 que sigue la desesperada búsqueda de tres hermanos exmilitares para rescatar a la prometida de uno de ellos.
Te puede interesar:

Acts Of Violence es la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se colocó entre las tendencias: de qué se trata

Gatúbela (Catwoman) es una película de superhéroes estrenada en julio de 2004, dirigida por Pitof y protagonizada por Halle Berry. A diferencia de los cómics, la historia no sigue a Selina Kyle, sino a una nueva iteración del personaje llamada Patience Phillips. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de marzo 2026-

Sinopsis de Gatúbela, la película tendencia en Netflix

Gatúbela (2004) trata sobre Patience Phillips (Halle Berry), una tímida diseñadora gráfica que descubre una conspiración mortal en una empresa de cosméticos. Tras ser asesinada, es resucitada místicamente por gatos con habilidades felinas, convirtiéndose en una vigilante que busca venganza contra los ejecutivos, incluyendo a Laurel Hedare (Sharon Stone).

Patience trabaja para una empresa de cosméticos y escucha una conversación secreta sobre una línea de cosméticos antienvejecimiento. Por ese motivo sus jefes casi la matan, pero vuelve con fuerza y habilidades sobrehumanas en forma de Catwoman.

gatubelaaa

Tráiler de Gatúbela

Embed - Catwoman (2004) Official Trailer - Halle Berry, Sharon Stone Movie HD

Reparto de Gatúbela

La película de 2004, Catwoman (Gatúbela), presenta una versión del personaje que se aleja de la tradicional Selina Kyle de los cómics. A continuación se detallan los personajes principales y los actores que los interpretaron:

  • Patience Phillips / Catwoman (Halle Berry): Una diseñadora gráfica tímida y sumisa que trabaja para una compañía de cosméticos. Tras descubrir un oscuro secreto corporativo y ser asesinada, es resucitada por un gato egipcio místico, adquiriendo agilidad y sentidos felinos.
  • Tom Lone (Benjamin Bratt): Un detective de la policía que investiga una serie de crímenes relacionados con Catwoman y que desarrolla un interés romántico por Patience, sin saber inicialmente que son la misma persona.
  • Ophelia Powers (Frances Conroy): Una mujer misteriosa que posee una gran cantidad de gatos y actúa como mentora de Patience, explicándole su nueva naturaleza y el linaje de las "Catwomen" a lo largo de la historia.
  • Sally (Alex Borstein): La mejor amiga y compañera de trabajo de Patience, quien le brinda apoyo moral.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:
play

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor
play

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

La película mostró que nunca es tarde para revisar creencias y abrirse a algo distinto. Esa premisa, simple pero poderosa, conectó con espectadores de distintas edades.
play

De qué se trata Alguien tiene que ceder, la comedia romántica que desde que llegó a Netflix es furor

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
play

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

últimas noticias

Evangelina Anderson no se guardó nada.

Evangelina Anderson rompió el silencio tras el descargo de Ian Lucas: "Me molesta..."

Hace 42 minutos
Sancionaron al Real Madrid por actos discriminatorios.

Insólito: tras el escándalo con Gianluca Prestianni, la UEFA sancionó a Real Madrid por actos discriminatorios

Hace 57 minutos
Productos destacados en Chango Más.

Chango Más invita a sus clientes a la Gran Feria de Liquidación

Hace 1 hora
play
Acts of Violence (titulada en español como Actos de violencia) es un thriller de acción de 2018 que sigue la desesperada búsqueda de tres hermanos exmilitares para rescatar a la prometida de uno de ellos.

Acts Of Violence es la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se colocó entre las tendencias: de qué se trata

Hace 1 hora
La idea de que el Puño de Hierro regrese no solo como un guerrero, sino como el financista de la resistencia de Murdock, le daría una relevancia estratégica que justificaría su presencia en un arco de alta tensión política.

Cuál es el héroe de Marvel que podría aparecer en la nueva temporada de Daredevil: Born Again

Hace 1 hora