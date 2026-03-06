Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Gatúbela, la película que genera polémica y es de lo más visto del streaming Estrenada en 2004, la película no solo fue un fracaso taquillero, también arruinó la reputación de su protagonista como una de las actrices jóvenes más respetadas de la industria. + Seguir en







La película de 2004, Catwoman (Gatúbela), presenta una versión del personaje que se aleja de la tradicional Selina Kyle de los cómics.

A 20 años de su estreno, Gatúbela ha ganado fama entre los nuevos espectadores de streaming de Netflix, y según reveló recientemente Halle Berry, varios fanáticos jóvenes se le acercan constantemente para elogiar el filme. Ahora que lo críticos no hablan de ella, y la gente tiene la libertad de descubrirla por sí misma sin que le recuerden lo que dijeron de ella. En sus reflexiones, reconoce los desaciertos de la producción, pero nunca se olvida de valorar el impacto que tuvo en las películas de superhéroes protagonizadas por mujeres, un legado que hoy continúan actrices como Gal Gadot y Elizabeth Olsen.

Gatúbela (Catwoman) es una película de superhéroes estrenada en julio de 2004, dirigida por Pitof y protagonizada por Halle Berry. A diferencia de los cómics, la historia no sigue a Selina Kyle, sino a una nueva iteración del personaje llamada Patience Phillips. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de marzo 2026-

Sinopsis de Gatúbela, la película tendencia en Netflix Gatúbela (2004) trata sobre Patience Phillips (Halle Berry), una tímida diseñadora gráfica que descubre una conspiración mortal en una empresa de cosméticos. Tras ser asesinada, es resucitada místicamente por gatos con habilidades felinas, convirtiéndose en una vigilante que busca venganza contra los ejecutivos, incluyendo a Laurel Hedare (Sharon Stone).

Patience trabaja para una empresa de cosméticos y escucha una conversación secreta sobre una línea de cosméticos antienvejecimiento. Por ese motivo sus jefes casi la matan, pero vuelve con fuerza y habilidades sobrehumanas en forma de Catwoman.

La película de 2004, Catwoman (Gatúbela), presenta una versión del personaje que se aleja de la tradicional Selina Kyle de los cómics. A continuación se detallan los personajes principales y los actores que los interpretaron:

Una diseñadora gráfica tímida y sumisa que trabaja para una compañía de cosméticos. Tras descubrir un oscuro secreto corporativo y ser asesinada, es resucitada por un gato egipcio místico, adquiriendo agilidad y sentidos felinos. Tom Lone (Benjamin Bratt): Un detective de la policía que investiga una serie de crímenes relacionados con Catwoman y que desarrolla un interés romántico por Patience, sin saber inicialmente que son la misma persona.

Un detective de la policía que investiga una serie de crímenes relacionados con Catwoman y que desarrolla un interés romántico por Patience, sin saber inicialmente que son la misma persona. Ophelia Powers (Frances Conroy): Una mujer misteriosa que posee una gran cantidad de gatos y actúa como mentora de Patience, explicándole su nueva naturaleza y el linaje de las "Catwomen" a lo largo de la historia.

Una mujer misteriosa que posee una gran cantidad de gatos y actúa como mentora de Patience, explicándole su nueva naturaleza y el linaje de las "Catwomen" a lo largo de la historia. Sally (Alex Borstein): La mejor amiga y compañera de trabajo de Patience, quien le brinda apoyo moral.