Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

La N roja sumó a su catálogo un film de la anti heroína de Batman estrenada en 2004, que hoy se posiciona entre las más reproducidas.

Esta anti heroína de Batman tiene su propia película

Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:

Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: la película protagonizada por Halle Berry que ya es tendencia en el streaming, revive a uno de los personajes más icónicos del universo de Batman, ¿de quién se trata?.

La N roja y negra volvió a apostar por el universo de los superhéroes y sumó a su catálogo un film estrenado en 2004 que le dio protagonismo absoluto a uno de los iconos más famosos de DC Comics.

Dirigida por Pitof y producida por Warner Bros., la historia presenta una versión independiente del personaje ligado al mundo de Batman. Con una duración de 101 minutos, el guion combina acción, fantasía y crimen. El tráiler muestra la transformación de Patience Philips y anticipa un relato cargado de acción, escenas nocturnas y una estética urbana marcada por el espíritu del cómic.

Sinopsis de Gatúbela, la película tendencia en Netflix

Patience Philips (Halle Berry) es una diseñadora gráfica que trabaja para una poderosa empresa de cosméticos. Cuando descubre un oscuro secreto detrás de un revolucionario producto de belleza, es asesinada para evitar que hable.

Sin embargo, de manera misteriosa, vuelve a la vida con habilidades felinas extraordinarias. Convertida en Gatúbela, decide vengarse de quienes la traicionaron, mientras intenta equilibrar su nueva identidad con su vida anterior. En el camino deberá enfrentarse a Laurel Hedare (Sharon Stone) y lidiar con su vínculo sentimental con el detective Tom Lone (Benjamin Bratt).

Tráiler de Gatúbela

Reparto de Gatúbela

  • Halle Berry
  • Sharon Stone
  • Benjamin Bratt
  • Frances Conroy
