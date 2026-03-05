La impresionante transformación de Melanie Griffith: está igual a Meg Ryan en los 90 La protagonista de películas de directores consagrados, como Brian de Palma y Mike Nichols, sorprendió con un nuevo estilo, moderno y jugado. + Seguir en







El estilo de Melanie Griffith, la actriz ícono de los 80, hoy.

A tono con la tendencia vintage de los últimos años, la actriz Melanie Griffith apareció con un corte de pelo noventero.





El nuevo look, menos estructurado y más amable con el pelo natural, podría ser un homenaje directo a Meg Ryan en la película Tienes un e-mail.





La madre de Dakota Johnson fue, durante los 80 y 90, de las actrices más aclamadas de Hollywood.





Estuvo casada con Antonio Banderas casi dos décadas, pero el matrimonio finalmente se divorció. Tienen una hija juntos, Stella del Carmen. A los 68 años, la legendaria Melanie Griffith volvió a captar la mirada de los medios con un cambio de look que remite directo a los años 90 y que ya dio que hablar en Hollywood. Después de su divorcio de Antonio Banderas, con quien estuvo casada 18 años, apareció en público con un look que hoy volvió con todo.

La actriz neoyorquina apareció con un corte de pelo que fue ícono de los 90, un "mixie", que es la fusión entre el clásico pixie y el mullet. Es el corte de pelo con impronta grunge que se le podía ver a Courtney Love en sus años jóvenes. Griffith apostó por un tono rubio, que, más el cabello corto y la textura natural, le dan un estilo parecido al que popularizó Meg Ryan en la década del 90, cuando brillaba en películas de comedia romántica con títulos como Tienes un e-mail (1998).

melanie griffith (2) melanie griffith Gtres Con el fuerte come back de la estética de los 90, los cortes de pelo de la época son un ítem indispensable si buscás un look con referencias a la década. El "mixie" es una de las tendencias más interesantes y divertidas de 2026, y Griffith lo adoptó con un aire relajado, sin producción excesiva ni alisados.

A la elección de Griffith, a su vez, la comparten cada vez más figuras públicas: el pelo con su textura natural, en una señal de rebeldía y seguridad personal, es la clave de 2026. Su hija, la también actriz Dakota Johnson siempre destacó que de Melanie heredó el estilo.

Qué dijo Melanie Griffith sobre su divorcio con Antonio Banderas melanie griffith (1) Melanie Griffith y Antonio Banderas Getty Images Griffith y Antonio Banderas se conocieron tras años de admiración mutua y consolidaron una relación que duró casi dos décadas. Se habían cruzado por primera vez en la gala de los Oscar de 1989, cuando ella estuvo nominada por Armas de mujer y él acompañaba a Pedro Almodóvar por Mujeres al borde de un ataque de nervios, ambas estrenadas en 1988. El amor entre ambos llegó años después, cuando compartieron el rodaje de Two Much (1995), del director Fernando Trueba.

El matrimonio, que duró 18 años, terminó en 2015, y ambos atravesaron el proceso sin escándalos públicos ni ruido. Hace un mes, en una entrevista con Porter Magazine, Griffith fue tajante: "Creo que parte de la razón por la que nuestro matrimonio se desmoronó fue porque me quedé estancada. Nadie más tiene la culpa. Es solo que yo personalmente me quedé estancada y no permitiré que eso vuelva a suceder". Melanie Griffith melanie griffith IMDb Además, rechazó versiones que vinculaban la ruptura con problemas de adicción. "Era una madre totalmente funcional. No era una persona borracha y desorientada. No hice algunas cosas que probablemente debería haber hecho, pero, sobre todo, estaba ahí para mis hijos. Llevaban una vida privilegiada", aseguró. Griffith es madre de Dakota Johnson, fruto de su relación con Don Johnson, y luego tiene una hija con Antonio Banderas, Stella del Carmen.