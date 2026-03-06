Qué fue de la vida de Neve Campbell: pocos saben de ella tras su éxitos en Scream

La trayectoria de Neve Campbell quedó marcada para siempre por su participación en la saga Scream , una de las franquicias más influyentes del cine de terror contemporáneo. El personaje de Sidney Prescott , perseguida por el asesino enmascarado Ghostface , transformó a la actriz canadiense en una figura central del género durante la década de 1990.

Con el paso de los años, su presencia en las pantallas se volvió menos frecuente . A diferencia de otros intérpretes que aprovecharon el éxito para multiplicar proyectos comerciales, Campbell optó por un recorrido profesional más selectivo. Esa decisión generó la percepción de que se había alejado del mundo del espectáculo , aunque en realidad continuó trabajando en cine, televisión y producción.

A pesar de mantener un perfil bajo durante largos períodos, su legado dentro del cine de terror nunca perdió relevancia . Incluso con menos exposición mediática, el personaje que interpretó en la saga siguió siendo una referencia cultural para varias generaciones de espectadores.

Antes de convertirse en una figura reconocida del cine internacional, Neve Campbell tuvo una fuerte formación en ballet , disciplina que marcó su infancia y adolescencia. Sin embargo, diversas lesiones la obligaron a abandonar esa carrera y a replantear su futuro artístico. Esa situación la llevó a volcarse a la actuación, primero en producciones televisivas en Canadá y luego con un papel destacado en la serie Five in the Family , emitida entre 1994 y 2000.

El salto definitivo llegó en 1996 , cuando protagonizó Scream , la película dirigida por Wes Craven que revitalizó el género slasher dentro de la industria cinematográfica. Su interpretación de Sidney Prescott , una joven perseguida por el asesino Ghostface, la convirtió rápidamente en una de las llamadas “reinas del grito” , figuras emblemáticas del cine de terror.

Tras ese éxito, Campbell continuó trabajando en cine y televisión, aunque eligió un perfil más bajo que el de otras estrellas surgidas en la década de 1990. Participó en proyectos como The Company, donde combinó actuación y danza, y en la serie House of Cards, donde asumió un papel dramático que mostró otra faceta de su carrera. Con el tiempo también integró producciones como The Lincoln Lawyer, Twisted Metal, prestó su voz al personaje Polaris en X-Men '97 y produjo el documental de ballet Swan Song.

En 2023 su relación con la saga Scream atravesó un momento de tensión cuando decidió no participar en la sexta película por desacuerdos contractuales. La actriz sostuvo que la oferta económica no reflejaba su aporte histórico a la franquicia. La decisión generó una fuerte reacción entre los seguidores, que apoyaron su postura aunque lamentaron la ausencia del personaje central.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de America Olivo Campbell (@theamericaolivo)

La situación cambió cuando se confirmó su regreso para Scream VII, dirigida por Kevin Williamson y estrenada el 27 de febrero de 2026, donde volvió a interpretar a Sidney Prescott. En paralelo, la actriz mantiene una vida personal alejada de la exposición mediática junto a su pareja, el actor JJ Feild, y sus hijos Caspian y Raynor, priorizando un equilibrio entre su carrera artística y la vida familiar.