De qué se trata Parque Lezama, la película argentina que llegó a Netflix y sorprendió a todos

Marzo llegó con todo a Netflix y durante este mes se van a estrenar diferentes series, documentales y películas que prometen arrasar. Una de las más esperadas sin dudas es el film argentino Parque Lezama, dirigido por Juan José Campanella.
La producción audiovisual aterrizó al servicio de streaming hace pocos días y promete ser un verdadero éxito.
La película cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, y completando el elenco, Verónica Pelaccini, Agustín "Rada" Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón. Un elenco de lujo que sin duda alguna te hará reír y emocionar desde el primer minuto.
La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Y está disponible a partir de hoy, 6 de marzo de 2026.
La historia narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto al "no te metas". Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.
Juan José Campanella visitó a Juana Viale en su programa y allí habló de la película, dejando en claro que una de las escenas se filmó "a lo largo de diez días". Sin dudas, es una gran apuesta que el público disfrutará.
La película "Parque Lezama", dirigida por Juan José Campanella y basada en la exitosa obra teatral homónima (adaptación de I'm Not Rappaport de Herb Gardner), cuenta con el siguiente reparto principal: