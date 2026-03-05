Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: acción, rescate y tensión en un thriller que sorprende en la plataforma. Netflix la sumó a su catálogo y rápidamente se convirtió en tendencia. ¿de cuál se trata?
Se trata de un thriller de acción que combina secuestros, crimen organizado y un rescate contrarreloj.
El film, dirigido por Brett Donowho, está captando la atención de los fanáticos del cine de acción clásico, con una historia intensa y escenas cargadas de adrenalina. La historia se desarrolla como una carrera contra el tiempo, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El adelanto oficial muestra el tono oscuro de la trama, con enfrentamientos armados, persecuciones y el clásico perfil de Willis en un rol firme y decidido.
La trama sigue a Roman, un hombre cuya novia es secuestrada por una red de trata de personas. Desesperado y decidido a rescatarla, une fuerzas con sus amigos, todos ex militares, para infiltrarse en la organización criminal.
Además de Bruce Willis, el elenco incluye a: