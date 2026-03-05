IR A
Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Se trata de un thriller de acción que combina secuestros, crimen organizado y un rescate contrarreloj.

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: acción, rescate y tensión en un thriller que sorprende en la plataforma. Netflix la sumó a su catálogo y rápidamente se convirtió en tendencia. ¿de cuál se trata?

El film, dirigido por Brett Donowho, está captando la atención de los fanáticos del cine de acción clásico, con una historia intensa y escenas cargadas de adrenalina. La historia se desarrolla como una carrera contra el tiempo, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El adelanto oficial muestra el tono oscuro de la trama, con enfrentamientos armados, persecuciones y el clásico perfil de Willis en un rol firme y decidido.

Acts Of Violence

Sinopsis de Acts Of Violence, la película que sorprende a todos en Netflix

La trama sigue a Roman, un hombre cuya novia es secuestrada por una red de trata de personas. Desesperado y decidido a rescatarla, une fuerzas con sus amigos, todos ex militares, para infiltrarse en la organización criminal.

Tráiler de Acts Of Violence

Embed - Acts of Violence Official Trailer #1 (2018) Bruce Willis Action Movie HD

Reparto de Acts Of Violence

Además de Bruce Willis, el elenco incluye a:

  • Cole Hauser
  • Shawn Ashmore
  • El film combina acción táctica con drama policial, ofreciendo un relato directo y sin demasiadas vueltas, ideal para quienes buscan una película intensa para ver en una sola noche.
