Acts Of Violence es la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se colocó entre las tendencias: de qué se trata La trama sigue a tres hermanos del Medio Oeste, dos de ellos ex Rangers del ejército, que deben utilizar su entrenamiento militar para rescatar a la prometida del hermano menor tras ser secuestrada por una red de tráfico de personas. + Seguir en







Acts of Violence (titulada en español como Actos de violencia) es un thriller de acción de 2018 que sigue la desesperada búsqueda de tres hermanos exmilitares para rescatar a la prometida de uno de ellos.

Acts of Violence (2018) es un thriller de acción protagonizado por Bruce Willis y Cole Hauser que ha estado disponible en el catálogo de Netflix.

La trama sigue a tres hermanos del Medio Oeste, dos de ellos ex Rangers del ejército, que deben utilizar su entrenamiento militar para rescatar a la prometida del hermano menor tras ser secuestrada por una red de tráfico de personas. En su misión, se alían con el Detective James Avery (Willis), un policía que lucha contra la corrupción interna mientras investiga a la misma organización criminal. Es un thriller de acción intensa centrada en el rescate, la justicia por mano propia y el desmantelamiento de redes criminales.

A continuación, de este gran estreno que llegó a finales de febrero a esta popular plataforma de streaming y escaló rápidamente al top ten de las más vistas e hizo furor entre los suscriptores de todo el mundo, te contamos más detalles de tu trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes este fin de semana de marzo 2026.

Sinopsis de Acts Of Violence, la película que sorprende a todos en Netflix Acts of Violence (titulada en español como Actos de violencia) es un thriller de acción de 2018 que sigue la desesperada búsqueda de tres hermanos exmilitares para rescatar a la prometida de uno de ellos. La historia comienza cuando Mia, la prometida de Roman (Ashton Holmes), es secuestrada por una red de trata de personas liderada por el criminal Max Livingston durante su despedida de soltera.

Al ver que la policía está limitada por la burocracia, Roman recurre a sus hermanos mayores, Deklan (Cole Hauser) y Brandon (Shawn Ashmore), ambos veteranos con experiencia en combate, para tomar la justicia por sus manos.

acto de violencia Tráiler de Acts Of Violence Embed - Acts of Violence (2018 Movie) – Official Trailer – Bruce Willis Reparto de Acts Of Violence Incluye a Cole Hauser como Deklan, Bruce Willis como el Detective Avery, Shawn Ashmore como Brandon, Ashton Holmes como Roman y Sophia Bush como la Detective Brooke Baker. El papel de Bruce Willis: Interpreta al detective James Avery, un policía que lleva tiempo investigando la misma red criminal. Aunque intenta detener a los traficantes siguiendo la ley, termina colaborando indirectamente con los hermanos debido a la corrupción y las trabas institucionales. Temática: La película se centra en la lucha contra el tráfico de personas y la justicia por mano propia. actos de violencia