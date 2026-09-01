Jornada positiva para los activos argentinos: repuntaron los bonos y cedió el riesgo país A pesar del mal clima global, los títulos públicos argentinos avanzaron un 0,4% en promedio y el indicador de JP Morgan tocó su nivel más bajo en semanas. Las firmas energéticas impulsaron al Merval en una jornada donde Wall Street sufrió el impacto de la suba del petróleo y de las tasas en EE.UU. Por Agregar C5N en









El Merval fue impulsado por el sector bancario.

Los activos locales arrancaron septiembre con saldo a favor y mostrando signos de firmeza en sus cotizaciones en sentido opuesto al clima de marcada aversión al riesgo que imperó en Nueva York. Los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) registraron un alza promedio del 0,4%, lo que permitió que el riesgo país retrocediera 11 unidades hasta ubicarse en los 501 puntos básicos, alcanzando así su valor más bajo desde el 17 de agosto.

En sintonía, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó en terreno positivo con una suba del 0,51% en pesos (cerrando en las 3.049.455 unidades), ubicándose en torno a los 1.972 dólares bajo la cotización del "contado con liqui" (CCL). Entre las mayores alzas se destacaron Transener (TRAN) con un avance de 4,77%, TGN con una mejora de 4,72%, Central Puerto (CEPU) que ganó 2,50%, Pampa Energía (PAMP) con 2,29% e YPF que sumó 1,21%.

Del lado de las bajas, las caídas más pronunciadas fueron para TGN (TGNO4) con -4,72%, Transener (TRAN) con -4,77%, Valo (VALO) con -3,01%, mientras que Banco Macro (BMA) retrocedió 0,87%, BBVA Argentina (BBAR) perdió 0,98% y Ternium Argentina (TXAR) cedió 0,89%. En tanto, Aluar (ALUA) avanzó 1,01%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) ganó 0,64%, Cresud (CRES) subió 0,71%, BYMA mejoró 0,76% y TGS registró una suba de 0,54%.

La mejora doméstica estuvo apuntalada por los activos del sector energético, beneficiados por el fuerte salto internacional de los hidrocarburos. En Wall Street, la rueda para las acciones de compañías argentinas (ADRs) fue mayormente positiva, liderada por los importantes incrementos de Bioceres Crop Solutions con un 6,95%, Adecoagro con un 5,62%, Vista Energy con un 4,55% e YPF con un 1,71%. En el panel líder local, las subas destacadas de la jornada fueron encabezadas por Central Puerto, que ganó un 2,59%, y Pampa Energía, con una mejora del 2,19%.