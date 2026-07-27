Se filtró la fortuna que Wanda Nara le reclamaba a Mauro Icardi en el divorcio

El futbolista expuso públicamente los montos que se debatían en la disputa legal con su expareja. La Justicia italiana definió un nuevo capítulo del extenso proceso de divorcio entre ambos.

Mauro Icardi dio a conocer públicamente las cifras millonarias que, según sus propias palabras, le había reclamado Wanda Nara en el marco del proceso de divorcio que ambos mantienen en Italia. El futbolista compartió los montos exactos a través de sus redes sociales, en medio de la celebración por una nueva resolución judicial que consideró favorable a su postura.

Según detalló el propio delantero, los pedidos económicos que se habían presentado en su contra ascendían a 250.000 euros mensuales para Wanda, 65.000 euros para cada una de sus hijas, y 100.000 euros mensuales adicionales en concepto de divorcio. Icardi expuso estas cifras a través de una historia de Instagram publicada desde Milán, con el objetivo de transparentar públicamente la magnitud del reclamo que enfrentaba.

"Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de: 250.000€ mensuales para mi ex. 65.000€ para cada una de mis hijas. 100.000€ mensuales por divorcio", escribió el jugador al detallar públicamente el contenido del expediente judicial.

El futbolista remarcó que esos montos ya habían sido rechazados por la jueza a cargo del proceso el 1 de junio de 2026 , aunque la parte demandante decidió apelar esa decisión inicial. Sobre ese punto, Icardi fue contundente en su descargo: "La jueza el 1 de Junio de 2026 RECHAZÓ esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución".

De acuerdo con el expediente judicial al que accedió Teleshow, Wanda Nara había solicitado formalmente una pensión alimenticia de 250.000 euros mensuales para ella, además de 65.000 euros mensuales para cada una de sus hijas y una pensión compensatoria de 100.000 euros mensuales por el divorcio. El pedido se completaba con la solicitud de custodia compartida de las menores, aunque con residencia principal junto a la madre, y el pago del 50% de los gastos extraordinarios vinculados a las hijas.

En su presentación ante la Justicia italiana, Wanda Nara argumentó que había interrumpido su carrera en el espectáculo luego de casarse con Icardi y convertirse en madre, para acompañar tanto la crianza de sus hijas como la trayectoria futbolística de su expareja. Además, remarcó que nunca dejó a las menores bajo el cuidado exclusivo del futbolista y cuestionó la versión de Icardi sobre el final de la relación, al sostener que la ruptura se debió a una infidelidad ocurrida en 2021.

Redes sociales

El 1 de junio de 2026, la jueza a cargo del expediente rechazó la totalidad de los reclamos económicos presentados por Wanda Nara, considerando inadmisibles tanto las cifras solicitadas para ella como para sus hijas y la pensión compensatoria. Ante esa decisión, la parte demandante presentó una apelación buscando revertir el fallo inicial.

El 27 de julio de 2026, la Justicia italiana volvió a pronunciarse sobre el caso. Según relató Icardi en sus redes, el tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por Nara, cerrando así todo tipo de reclamos económicos dentro del proceso: "Hoy 27 de Julio de 2026 la decisión de la justicia Italiana fue bien clara: LA DECLARARON INADMISIBLE. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos". El futbolista cerró su publicación remarcando que solo resta un último paso para dictar la sentencia final de divorcio.