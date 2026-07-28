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La Justicia intimó a Mauro Icardi: recibirá una multa millonaria si impide que sus hijas vuelvan al país

La Justicia argentina le dio un ultimátum de 24 horas para que firme los papeles necesarios y, de esa manera, permita que las menores obtengan sus pasaportes.

Duro reves para Mauro Icardi.

Duro reves para Mauro Icardi.

En medio del escándalo por los pasaportes robados de la casa de Milán, Wanda Nara está pidiendo que Mauro Icardi firme los papeles necesarios para que las dos menores puedan regresar a la Argentina y retomar sus actividades. Sin embargo, frente a la negativa del futbolista, el juez le dio un duro ultimátum.

Wanda Nara se cansó y explotó en redes.
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De acuerdo con el fallo que difundido, el Juzgado de Familia ordenó que el delantero complete y firme los formularios que se necesitan para iniciar el trámite para la emisión de los nuevos pasaportes de Isabella y Francesca; para eso, solo tiene 24 horas.

En la resolución, la Justicia también dejó en claro cuáles serán las consecuencias en caso de que alguna de las partes no cumpla con lo acordado: recibirá una multa de $200 millones, además de quedar expuesta a recibir otras sanciones económicas de mayor gravedad.

"Bajo apercibimiento de imponer una multa que se fijó en la suma de pesos doscientos millones a la parte incumplidora y a favor de la contraria…", se puede leer en la resolución.

La información fue revelada por la periodista Naiara Vecchio en X. "La Justicia intima a Mauro Icardi a firmar para nuevos pasaportes de sus hijas con Wanda Nara; si no, lo multará con la prohibición de salida de Argentina y multa de 200 millones de pesos. También exige a la progenitora acreditar el formulario dentro de 24 horas siguientes", escribió junto a la imagen de la resolución.

Captura de pantalla: redes sociales @naivecchio

Captura de pantalla: redes sociales @naivecchio

El insólito mensaje de Mauro Icardi: "El rey no discute con peones"

Mientras Wanda pide su firma para que las menores vuelvan al país y retomar sus actividad, Mauro diseña insólitas imágenes con IA para dedicarle mensajes a su ex: "¿Querés jugar o patear el tablero?". "No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida", le respondió Icardi en sus historias de Instagram con una imagen generada con IA (inteligencia artificial).

La reacción de Mauro Icardi al fallo de la Corte de Apelación de Milán.

La reacción de Mauro Icardi al fallo de la Corte de Apelación de Milán.

El deportista deslizó: "El rey no discute con los peones, solo sigue avanzando". En la historia anterior había reconocido que "falta el último paso para la sentencia final del divorcio", pero dio por terminados todos los pedidos y reclamos en torno a sumas de dinero que debería abonar por divorcio y cuota alimentaria.

"Qué bueno que la Justicia italiana funcione, pero allá por 2024 me decían loco por presentar todo en Italia", concluyó Icardi.

Debajo de la imagen generada con IA, el futbolista disparó: "O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso". Con esta frase se refirió al momento en que Wanda dejó de ser defendida por Ana Rosenfeld para contratar al abogado Nicolás Payarola, quien actualmente se encuentra detenido por estafas millonarias.

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