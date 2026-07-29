Wanda Nara, desesperada por sus hijas: la fuerte revelación que hizo en las redes tras el pedido de Mauro Icardi

La conductora volvió a quedar en la escena mediática tras revelar, en una serie de historias en su red social, el plan del ex Galatasaray.

Wanda Nara le habló a sus seguidores de Instagram y relató el miedo que padece tras el último pedido de Mauro Icardi la justicia italiana, "no quiere que mis hijas vuelvan a tocar suelo argentino", denunció.

El robo de los pasaportes en Milán, desencadenó una pesadilla para la familia Nara. La conductora no puede volver al país, porque el delantero se niega a firmar los documentos que validan el inicio del trámite para los nuevos pasaportes de las niñas. Desde ese fatídico día, ella le pide al futbolista que ceda a firmar los papeles para que puedan volver al país y retomar sus actividades. Sin embargo, Mauro tiene otro plan según denunció en sus redes durante la mañana de este miércoles.

“ Recién salgo del tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar suelo Argentino . Además agregó que no autoriza a que vuelvan al colegio Argentino y que las anotará en Italia hasta que las deporten en Turquía, donde él sostiene que deben estar”, escribió la Bad Bitch junto al emoji de un corazón roto, mostrando su dolor ante la amenaza de su ex .

Wanda continuó con sus palabras tras saber el pedido de Icardi, quien busca la tenencia total de Isabella y Francesca. Movilizada por la situación, la empresaria aseguró que las niñas “ aún no están enteradas que no podrán volver al país”. En varias oportunidades la empresaria aseguró que sus hijas piden volver al país.

En ese sentido, expresó que el receso escolar terminó y las niñas deben volver al colegio, “las nenas empiezan el lunes el colegio en Argentina” escribió, y continuó relatando la amenaza por parte del futbolista , “ el padre dice que recién en septiembre las anotaría en Italia , donde no vive ni él ni los hermanos de las nenas, ni yo, en un país donde dejó de tener trabajo”, lanzó sin filtro.

Captura de pantalla: redes sociales

La Justicia intimó a Mauro Icardi: recibirá una multa millonaria si impide que sus hijas vuelvan al país

Tras la negativa de Icardi para firmar los papeles y que las menores obtengas sus nuevos pasaportes, la justicia argentina actuó. De acuerdo con el fallo que difundido, el Juzgado de Familia ordenó que el delantero complete y firme los formularios que se necesitan para iniciar el trámite para la emisión de los nuevos pasaportes de Isabella y Francesca; para eso, solo tiene 24 horas.

En la resolución, la Justicia también dejó en claro cuáles serán las consecuencias en caso de que alguna de las partes no cumpla con lo acordado: recibirá una multa de $200 millones, además de quedar expuesta a recibir otras sanciones económicas de mayor gravedad.

"Bajo apercibimiento de imponer una multa que se fijó en la suma de pesos doscientos millones a la parte incumplidora y a favor de la contraria…", se puede leer en la resolución.

La información fue revelada por la periodista Naiara Vecchio en X. "La Justicia intima a Mauro Icardi a firmar para nuevos pasaportes de sus hijas con Wanda Nara; si no, lo multará con la prohibición de salida de Argentina y multa de 200 millones de pesos. También exige a la progenitora acreditar el formulario dentro de 24 horas siguientes", escribió junto a la imagen de la resolución.