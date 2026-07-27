Mauro Icardi y Wanda Nara llevaron su disputa legal a redes sociales: "El rey no discute con peones"

El futbolista retrucó un posteo de la abogada de la madre de sus hijas luego de celebrar el último fallo de la Corte de Apelación de Milán que rechazó el pedido de la conductora. El Juzgado de Primera Instancia que tramita el divorcio pondrá el punto final.

El futbolista Mauro Icardi y la empresaria Wanda Nara sumaron otro capítulo a la disputa legal por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella con el último fallo de la Corte de Apelación de Milán que dispuso que sea el Juzgado de Primera Instancia que tramita el divorcio el que resuelva las peticiones de la conductora .

"Las cuestiones planteadas por las partes serán resueltas definitivamente por el Juzgado de Primera Instancia en la sentencia de separación/divorcio . Dicha resolución establecerá de forma definitiva medidas aplicables al caso", explicó la periodista Naiara Vecchio en X luego de acceder al fallo judicial. La empresaria le respondió " gracias por mostrar documentos y la verdad ".

Sin embargo, el futbolista celebró el rechazo a los pedidos de Wanda y se burló de su abogada, Ana Rosenfeld , quien había subido una foto en un tablero de ajedrez y la leyenda "¿Querés jugar o patear el tablero?". " No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida ", le respondió Icardi en sus historias de Instagram con una imagen generada con inteligencia artificial (IA).

El deportista deslizó: " El rey no discute con los peones, solo sigue avanzando ". En la historia anterior había reconocido que " falta el último paso para la sentencia final del divorcio ", pero dio por terminados todos los pedidos y reclamos en torno a sumas de dinero que debería abonar por divorcio y cuota alimentaria.

"Qué bueno que la Justicia italiana funcione, pero allá por 2024 me decían loco por presentar todo en Italia ", concluyó Icardi.

Debajo de la imagen generada con IA, el futbolista disparó: "O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso". Con esta frase se refirió al momento en que Wanda dejó de ser defendida por Ana Rosenfeld para contratar al abogado Nicolás Payarola, quien actualmente se encuentra detenido por estafas millonarias.

Qué dijo Wanda Nara sobre el fallo de la Corte de Apelación de Milán

La modelo reconoció el fallo de la Corte de Apelación de Milán, pero remarcó que la decisión fue esperar a la sentencia final para determinar la compensación. "Es lógico, yo tengo trabajo y la otra parte no", apuntó en referencia a la reciente salida de Icardi del Galatasaray, pero deslizó: "De todos modos se sabe que en la sentencia final me corresponde".

"Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones, pensá en tus hijas que el 3 de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron", sostuvo Wanda en Instagram e insistió: "Buscá trabajo y cumplí como padre".

La influencer le pidió a su exesposo que autorice el regreso a Argentina de Francesca e Isabella junto con sus hermanos, "que se niegan a viajar sin sus hermanas", y lamentó que Icardi genere "más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos".