En pleno conflicto con Wanda Nara, Mauro Icardi apuntó contra la Justicia porque le impide salir de Argentina El futbolista publicó un descargo en redes sociales después que una jueza le prohibió abandonar el país, mientras sus hijas quedaron varadas en Italia sin pasaportes. Agregar C5N en









Icardi no puede salir de la Argentina por el conflicto con Wanda Nara por sus hijas. Redes sociales

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Iccardi sumó un nuevo capítulo, luego que la justicia le prohibió al futbolista abandonar Argentina. El delantero reapareció en redes para hacer un duro descargo donde recordpo: "Mis hijas son italianas".

El futbolista cuestionó el fundamento jurídico de la resolución de la jueza: "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos“, dijo en redes.

A través de una historia de Instagram el papá de Francesca e Isabella, fruto de su relación con Nara, agregó que Dictaron una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión".

Icardi aclaró que la situación de las menores varadas en Italia, tras el robo de documentos y pasaportes, no es tema que deba resolver la justicia local. "Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", recordó sobre el caso que se lleva en los tribunales de Milán.

En el texto dejó en evidencia que la justicia tiene distinta bara para la madre de las niñas: "Durante ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que resulta muy difícil de comprender".