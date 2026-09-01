¿Estará Franco Colapinto? Alpine anunció un cambio de pilotos para la primera práctica en Monza La escudería francesa confirmó que Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en la sesión inicial de entrenamientos en Italia. Será su segundo ensayo en la temporada, luego de desempeñarse en Hungría. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto y Paul Aron.

La escudería Alpine, de la que forma parte el argentino Franco Colapinto, confirmó que el piloto Paul Aron reemplazará al francés Pierre Gasly en la primera práctica libre del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. Será la segunda vez en la temporada que el estonio corra en un ensayo, luego de desempeñarse en el Gran Premio de Hungría.

La presencia de Aron en Monza se producirá para que sume experiencia como titular de Alpine, ya que se trata del corredor de reserva del equipo francés. El principal objetivo del piloto será evaluar unas mejoras de la escudería después de que las probara en el simulador.

Por lo pronto, el estonio expuso su entusiasmo por su participación en la primera sesión de entrenamiento. "Tengo muchas ganas de volver a pilotar en la Práctica Libre 1 con el equipo este fin de semana. Estoy agradecido al equipo por darme la oportunidad de volver a ponerme al volante tan pronto", destacó en el sitio del equipo.

Franco Colapinto. Redes sociales En tal sentido, anticipó su labor: "Quedé muy satisfecho con mi sesión en Budapest y espero aprovecharla aún más en esta ocasión, especialmente ayudando al equipo a comparar nuestro último paquete de actualizaciones, que he probado en el simulador. Va a ser un fin de semana ajetreado para mí, ya que estaré en el simulador de Enstone el viernes por la noche para ayudar al equipo a perfeccionar la puesta a punto antes de volver a la pista el sábado".

Por su parte, Colapinto manifestó su deseo por la carrera. "Debuté en la Fórmula 1 en este circuito y siempre es un placer correr ante la afición italiana. Este fin de semana será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre utilizó la última vez, y estoy deseando probarlo a partir del viernes y competir con él este fin de semana", remarcó.