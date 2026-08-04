4 de agosto de 2026 Inicio
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Postergan la Junta Médica que iba a analizar la muerte de Silvina Luna: cuándo es la nueva fecha

La medida estaba prevista para este martes, pero la Fiscalía fijó otro día. Dicho procedimiento tratará de determinar la supuesta culpabilidad del excirujano Aníbal Lotocki.

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Postergan la Junta Médica que iba a analizar la muerte de Silvina Luna: cuándo es la nueva fecha
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La investigación judicial por la muerte de Silvina Luna sufrió un revés: postergaron la Junta Médica que se iba a llevar a cabo este martes, pero ya fijaron nueva fecha.

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Se trata de una instancia considerada fundamental para avanzar en la causa que analiza la responsabilidad del excirujano Aníbal Lotocki por el fallecimiento de la modelo el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano como consecuencia de una insuficiencia renal aguda.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, “se ha elegido como fecha para la realización de la junta médica pendiente el día martes 1 de septiembre a las 10”. “Pongo en conocimiento que se ha encomendado la notificación fehaciente a las partes y que a la brevedad se remitirán las actuaciones”, indicaron.

En ese sentido, los especialistas deberán responder una serie de interrogantes técnicos ordenados por la Justicia: si existía algún tratamiento o intervención que pudiera haber evitado el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva de Luna y en qué momento debió haberse aplicado.

Al mismo tiempo, se deberá determinar si los controles postoperatorios realizados por el excirujano fueron adecuados y si el médico estaba en condiciones de intervenir para evitar el agravamiento del cuadro clínico.

Aníbal Lotoki fue condenado por mala praxis a Silvina Luna y otras famosas

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde había ingresado el 13 de junio con un fuerte dolor abdominal. La modelo sufría una insuficiencia renal aguda producto de la mala praxis en la cirugía estética que el médico Aníbal Lotocki le realizó en 2011, y aguardaba un trasplante de riñón que se demoró tras haber contraído una bacteria.

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó al médico a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, tras encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a ocho años porque consideró que también había cometido el delito de estafa, y aumentó a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.

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