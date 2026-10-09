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La emotiva despedida de Diego Leuco: "Te vamos a extrañar"

El conductor confirmó que no estará en Antes que Nadie, el programa que conduce por streaming, y fue despedido por todo su equipo.

Leuco se fue un tiempo de Luzu TV.

Leuco se fue un tiempo de Luzu TV.

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El conductor de Antes que Nadie, Diego Leuco, anunció que se irá del país por el fin de semana y no estará presente en algunos programas de Luzu TV. Sus compañeros le hicieron una emotiva despedida al aire y él explicó los motivos de su ausencia: “Te vamos a extrañar”.

Luis Toto Caputo habló sobre la actualidad económica del país en un programa de straming afín al gobierno libertario (Youtube Carajo).
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Al final del programa del jueves, fue Yoyi Francella quien trajo el tema: “Un aplauso gigante para este que se nos va. Vas a volver”. A lo que el propio protagonista agregó: “Ojalá vuelva vivo. Les agradezco mucho. Estoy cagado, entusiasmado y todo lo que sea”.

El motivo de su ausencia es que se va a correr la carrera de 42k de Chicago en Estados Unidos, pero regresará el próximo jueves. “Hacía mucho que no tenía un desafío tan grande con algo que no tiene que ver con algo que no suelo hacer”. Recibió los aplausos de todos sus compañeros, quienes se emocionaron.

Además, anunció: “El domingo 11 corro el maratón, a los dos días es mi cumpleaños. Lo voy a decir: el domingo 18 estreno mi nuevo programa en Resumido, pero no puedo contar nada más”. ¿De qué se tratará?

El furioso descargo de Diego Leuco contra Florencia de la V por la falsa noticia del levantamiento de La Peña de Morfi

El periodista Diego Leuco lanzó este lunes un durísimo descargo después de que en Los profesionales de siempre, el programa de El Nueve conducido por Florencia de la V, se difundiera que La Peña de Morfi terminaría a fines de noviembre. El conductor cuestionó especialmente el impacto que esa información tuvo sobre los trabajadores del ciclo de Telefe.

Al aire de Antes Que Nadie, por Luzu TV, Leuco pidió directamente una rectificación: “Quiero pedir, en realidad exigir, un pedido de disculpas formal por parte del programa que conduce Flor de la V”. Y aclaró que su reclamo no estaba motivado por su situación personal ni la de su coconductora, sino por las más de 50 personas que trabajan en la producción.

El periodista también apuntó contra lo que definió como “hate en los medios de comunicación” y cuestionó que profesionales de la televisión puedan tratar con liviandad una versión relacionada con la pérdida de puestos laborales. “Hay 50 familias enteras que viven y comen gracias a La Peña”, sostuvo durante uno de los pasajes más fuertes de su intervención.

Leuco hizo especial énfasis en quienes trabajan detrás de cámara y cuestionó que se bromeara sobre el supuesto levantamiento. “Lo que no aparece en cámara, lo que no tiene el glamour, lo que no tiene el privilegio, lo que no tiene el sueldo de un conductor es un grupo de personas que se rompen el orto para laburar”, expresó, según la transcripción de sus declaraciones.

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