Mientras se la vincula con Diego Leuco, Sofi Martínez fue captada con mucha onda con otro hombre

Un inesperado reencuentro en el Interior del país desató un intercambio de miradas, picantes insinuaciones y una propuesta que sorprendió a todos.

Sofi Martínez se mostró con mucha onda con otro hombre mientras se la vincula con Diego Leuco.

La periodista Sofi Martínez volvió a quedar en el centro de las noticias del espectáculo, luego de protagonizar un inesperado reencuentro con un hombre conocido como “El Sodero” , en Córdoba . El episodio ocurrió mientras crecían los rumores de una posible reconciliación con su expareja Diego Leuco .

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La periodista deportiva viajó a Córdoba para realizar una cobertura del clásico entre Talleres y Belgrano destinada a su canal de YouTube. Sin embargo, al llegar al aeropuerto se encontró con “El Sodero”, un cordobés con quien ya había tenido un divertido intercambio y que decidió sorprenderla nuevamente.

“Supe que volvías a Córdoba y dije ‘tengo que venir a verla’” , le expresó el joven al reencontrarse con Martínez. La periodista reaccionó sorprendida con un “noooooo” , mientras él reconoció que estaba nervioso por el clásico y agregó una frase que despertó sonrisas: “Me quedaron cosas para decirte y vine” .

El intercambio continuó cuando el cordobés lanzó una propuesta más personal: “Fuera de cámara te las puedo decir” . Lejos de esquivar la situación, Sofi Martínez le preguntó si había llegado en auto y si podía acercarla a la cancha de Talleres. “Yo no tengo drama, te dejo cerca” , respondió él, aceptando llevarla.

"Yo pensé que habías vuelto también con tu ex": Sofi Martínez se reencontró con Fede, el sodero que la conquistó en Córdoba. https://t.co/fHRZcwxf9M

Las imágenes del encuentro alimentaron las especulaciones sobre la vida sentimental de Sofi Martínez, especialmente por su reciente acercamiento público con Diego Leuco. Aunque hubo complicidad y el joven aceptó trasladarla, no existe confirmación de un nuevo romance, por lo que el episodio quedó como un llamativo reencuentro.

Qué dijo Diego Leuco sobre los rumores de reconciliación con Sofi Martínez

Diego Leuco decidió aclarar públicamente su situación sentimental con Sofi Martínez después de que circularan imágenes de ambos muy cercanos durante una cobertura vinculada a Lionel Messi y la Selección argentina en el Estadio Monumental. Los abrazos y gestos de cariño habían despertado expectativas entre sus seguidores.

Las versiones también habían cobrado fuerza después de que los periodistas compartieran un momento especial en La Peña de Morfi, el programa de Telefe. Allí participaron de una entrevista cruzada y recibieron una dedicatoria musical del Chaqueño Palavecino, lo que volvió a poner su antigua relación en el centro de la conversación.

Ante las especulaciones sobre una segunda oportunidad amorosa, Leuco fue consultado por PrimiciasYa y respondió sin rodeos: “Muchas gracias por preguntar. No volvimos”. Con esa declaración, difundida el jueves 8 de octubre de 2026, el conductor desmintió que estuvieran nuevamente en pareja.

Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en La Peña de Morfi semanas atrás.

El periodista también explicó que la buena relación que mantienen después de su separación no significa que hayan retomado el noviazgo. “Como contamos muchas veces, tenemos un muy buen vínculo pero no estamos juntos”, aseguró Leuco, dejando en claro que el afecto y la cercanía continúan a pesar de la ruptura.

De esta manera, mientras Sofi Martínez protagonizó un divertido reencuentro con “El Sodero” en Córdoba, Diego Leuco ratificó que actualmente no existe una reconciliación entre ellos. Por ahora, los protagonistas mantienen una relación cordial, pero ninguno confirmó una nueva oportunidad sentimental.