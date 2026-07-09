9 de julio de 2026 Inicio
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Incendio en una fábrica de zapatos en China: 28 muertos tras quedar atrapados por las llamas

El siniestro ocurrió en un establecimiento de la provincia de Fujian y dejó a varios trabajadores atrapados dentro del edificio. La presencia de pegamentos y materiales inflamables utilizados para fabricar calzado favoreció la rápida propagación del fuego.

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El cuerpo de bomberos trabajó intensamente para apagar el fuego en la fábrica de zapatos en China. 

El cuerpo de bomberos trabajó intensamente para apagar el fuego en la fábrica de zapatos en China. 

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Un incendio en una fábrica de zapatos de China dejó al menos 28 muertos y generó un importante operativo de emergencia en la ciudad de Jinjiang, ubicada en la provincia de Fujian. El fuego afectó un edificio de varios pisos y provocó que varios trabajadores quedaran atrapados.

China sufrió un fuerte tornado que obligó el despliegue de servicios de emergencia.
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El siniestro se inició durante el mediodía en la fábrica Huiteng, según informó el Ministerio de Gestión de Emergencias. Los equipos de rescate desplegaron 183 efectivos y 35 vehículos para combatir las llamas, asistir a las víctimas y buscar a personas que todavía podían permanecer dentro del establecimiento.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV mostraron la magnitud del incendio, con una intensa columna de humo saliendo desde las ventanas del edificio. En medio del caos, algunos trabajadores lograron llegar hasta el techo para escapar del avance del fuego.

El material dentro de la fábrica que complicó el rescate

El jefe de bomberos Du Zhenzhou explicó que las tareas para acceder a las zonas afectadas fueron especialmente difíciles por las condiciones internas del lugar. "A mis hombres les costó llegar a la cima porque las salidas y los rincones estaban bloqueados por pilas de suelas y materiales diversos", indicó.

Según detallaron las autoridades locales, la fábrica almacenaba grandes cantidades de pegamentos y materias primas utilizadas en la producción de calzado, elementos que contribuyeron a intensificar las llamas y dificultaron el trabajo de los equipos que intentaban controlar el incendio.

El Ministerio de Gestión de Emergencias confirmó que el fuego comenzó a ser sofocado, aunque pidió mantener el máximo esfuerzo para extinguir por completo el siniestro, continuar con la búsqueda de posibles víctimas y brindar asistencia a los heridos.

El episodio se suma a otros incendios graves registrados recientemente en China. En noviembre, un fuego de grandes dimensiones en edificios residenciales de Hong Kong provocó 168 muertos, mientras que semanas después otro incendio en la provincia de Cantón dejó 12 víctimas fatales.

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