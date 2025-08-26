IR A
La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

La mujer de Alex Caniggia le comunicó a sus seguidores la difícil decisión que tomó sobre los canjes que promociona..

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

Redes Sociales

La influencer Melody Luz tomó una decisión contundente con sus redes sociales, después de saber que fue estafada con un producto que publicitó. "Lo tuve que bajar", aseguró.

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

La mujer del mediático Alex Caniggia, compartió con sus seguidores una historia en la que contó que dejará de hacer canjes y acciones solidarias: "Lo lamento mucho pero no voy a utilizar más mis redes sociales por el momento para canjes ni difusión de causas, el otro día compartí uno que me advirtieron que era falso y lo tuve que bajar”.

“No puedo creer cómo se aprovechan de situaciones reales y vulnerables como para mentir y querer aprovecharse de eso. A veces das la mano y te quieren agarrar el hombro", contó.

Melody Luz en redes sociales
Melody Luz en RRSS

La modelo escribió en el chat de difusión de su cuenta de Instagram que "no quisiera quedar pegada a causas truchas, gente desagradecida y desubicada”.

Cuando le preguntaron desde Ciudad Magazine que fue lo qeu pasó, aclaró que no pasó de ser un "mal entendido" con una emprendedora. Además, dijo que continuará con las promociones y acuerdos formales que involucren su nombre e imagen.

