La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar" La mujer de Alex Caniggia le comunicó a sus seguidores la difícil decisión que tomó sobre los canjes que promociona..







La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada. Redes Sociales

La influencer Melody Luz tomó una decisión contundente con sus redes sociales, después de saber que fue estafada con un producto que publicitó. "Lo tuve que bajar", aseguró.

La mujer del mediático Alex Caniggia, compartió con sus seguidores una historia en la que contó que dejará de hacer canjes y acciones solidarias: "Lo lamento mucho pero no voy a utilizar más mis redes sociales por el momento para canjes ni difusión de causas, el otro día compartí uno que me advirtieron que era falso y lo tuve que bajar”.

“No puedo creer cómo se aprovechan de situaciones reales y vulnerables como para mentir y querer aprovecharse de eso. A veces das la mano y te quieren agarrar el hombro", contó.

Melody Luz en redes sociales Redes Sociales Melody Luz en RRSS Redes Sociales La modelo escribió en el chat de difusión de su cuenta de Instagram que "no quisiera quedar pegada a causas truchas, gente desagradecida y desubicada”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@melodyluz)