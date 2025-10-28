28 de octubre de 2025 Inicio
Un jugador de Boca calentó la previa del Superclásico: "A River le ganamos"

Uno de los futbolistas titulares del Xeneize encendió la polémica y habló del partido contra el Millonario, a 12 días del trascendental choque en La Bombonera.

Boca viene de ganarle a Barracas Central por 3-1 en Olavarría y Luna.

Boca viene de ganarle a Barracas Central por 3-1 en Olavarría y Luna.

El Superclásico entre Boca y River ya se comenzó a jugar, aunque faltan 12 días para el trascendental choque. Es que el delantero del Xeneize Milton Giménez le puso picante al encuentro y calentó la previa: "A River le ganamos porque estamos bien", expresó.

Este futbolista de Boca tiene posibilidades de disputar el próximo Mundial.
El futbolista de Boca que es argentino pero puede jugar el Mundial 2026 para Paraguay o Cabo Verde

Tras el triunfo clave frente a Barracas Central de visitante por 3-1, el equipo de la Ribera se metió en puestos de clasificación a las copas internacionales, y quedó tercero en la Zona A del Torneo Clausura. En ese favorable contexto, el delantero titular del Xeneize brindó sus sensaciones de su gran presente: "El hincha de Boca que esté tranquilo que estamos haciendo todo lo posible. Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr", aseguró el futbolista de 29 años.

El último Superclásico en La Bombonera, con el polémico gol de Milton Giménez que fue anulado por una polémica mano.

A pesar de que aún les resta un compromiso a cada uno antes del Superclásico (Boca con Estudiantes y River con Gimnasia de La Plata en el Monumental), desde ambos bandos ya palpitan lo que se viene. Así, Giménez habló con Radio Continental, Giménez y sentenció: "Tenemos todas finales y hay que jugarlas así. Se notó que tomamos este partido como una final. Arrancamos sabiendo que teníamos que ganar sí o sí", analizó el ex Banfield.

El partido entre los dos clubes más grandes argentinos eternos rivales será trascendental para ambos conjuntos en su lucha por clasificarse a la Libertadores 2026 ya que pelean cabeza a cabeza por una plaza. Aunque no hay fecha definida por AFA, se jugará el fin de semana del 8 y 9 de noviembre: el día sería el domingo 9/11 a las 16 horas, aunque todavía resta confirmación de parte de la organización.

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Marley se sometió a una delicada cirugía.

Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..."

Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria.
Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria: qué pasó

