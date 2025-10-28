Un jugador de Boca calentó la previa del Superclásico: "A River le ganamos" Uno de los futbolistas titulares del Xeneize encendió la polémica y habló del partido contra el Millonario, a 12 días del trascendental choque en La Bombonera. Por







Boca viene de ganarle a Barracas Central por 3-1 en Olavarría y Luna.

El Superclásico entre Boca y River ya se comenzó a jugar, aunque faltan 12 días para el trascendental choque. Es que el delantero del Xeneize Milton Giménez le puso picante al encuentro y calentó la previa: "A River le ganamos porque estamos bien", expresó.

Tras el triunfo clave frente a Barracas Central de visitante por 3-1, el equipo de la Ribera se metió en puestos de clasificación a las copas internacionales, y quedó tercero en la Zona A del Torneo Clausura. En ese favorable contexto, el delantero titular del Xeneize brindó sus sensaciones de su gran presente: "El hincha de Boca que esté tranquilo que estamos haciendo todo lo posible. Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr", aseguró el futbolista de 29 años.

Milton Gimenez River Boca El último Superclásico en La Bombonera, con el polémico gol de Milton Giménez que fue anulado por una polémica mano.

A pesar de que aún les resta un compromiso a cada uno antes del Superclásico (Boca con Estudiantes y River con Gimnasia de La Plata en el Monumental), desde ambos bandos ya palpitan lo que se viene. Así, Giménez habló con Radio Continental, Giménez y sentenció: "Tenemos todas finales y hay que jugarlas así. Se notó que tomamos este partido como una final. Arrancamos sabiendo que teníamos que ganar sí o sí", analizó el ex Banfield.