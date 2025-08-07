Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales El cantante y mediático decidió alejarse por completo de su hermana y sorprendió con sus duras palabras luego de las críticas contra Melody Luz.







Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz. Redes sociales

El cantante Alex Caniggia decidió bloquear a su hermana Charlotte de todas las redes sociales luego de su cruce a Melody Luz, pareja y madre de la única hija del mediático.

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, Alex Caniggia comenzó por expresar: "Estoy en mi mejor momento, en mi máximo prime. Yo siempre estoy bien, cada vez mejor. Ahora viajo a China en primera, en el gallinero nunca viajé. Igual me gustaría algún día, quiero ver cómo es viajar como un barat". Con estas palabras, tuvo sus habituales frases despectivas para la clase media y generó risas en redes sociales.

"Ahora la voy a ver a la sis, ya está arriba. No la veo desde que me peleó, está bloqueada, desde que subió esas historias de Melody no le hablé más. Yo pedí viajar en vuelos separados. No tengo relación directamente. La quiero, es mi hermana, pero estoy peleado", explicó sobre su conflicto con Charlotte Caniggia. Todo esto sorprendió mucho, ya que tuvieron un vínculo muy cercano durante muchos años consecutivos.

Charlotte y Alex Caniggia El conflicto de Charlotte y Alex Caniggia parece ser momentáneo. Redes sociales Para finalizar, hizo referencia a cuándo se reconciliarán: "Ella va a aflojar antes, yo estoy enojado. Vos viste las historias que subió. Pasaron historias boludas y mi hermana no sé qué le agarró. No me duele estar peleado con ella, la quiero, pero si se porta mal. Yo prefiero a mi mujer y a mi hija". Así, Alex Caniggia mostró una sorpresiva madurez a la hora de hablar seriamente.

Embed - "DECIDÍ BLOQUEARLA DE TODOS LADOS", Alex Caniggiasobre la pelea con Charlotte previo a viajar juntos La impresionante transformación de Charlotte Caniggia: el antes y el después Charlotte Caniggia es una de las celebridades más populares de internet. Y es que no solo protagonizó un reality show en MTV, Caniggia Libre, y participó de programas exitosos como MasterChef Celebrity, sino que nunca pasa desapercibida en sus redes sociales, ya sea por motivos de modelaje o emprendedurismo.

charlotte caniggia Así lucía Charlotte Caniggia antes de sus operaciones. Redes sociales