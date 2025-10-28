28 de octubre de 2025 Inicio
Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

El Merval y los ADRs en Wall Street continuaron con la recuperación tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas: subas de hasta 6,7% en Nueva York y el riesgo país se desplomó por debajo de los 700 puntos básicos.

La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

El mercado ya priceó un derrota ajustada del oficialismo.
Fin del trade electoral: el mercado cerró con tenues subas en bonos y acciones

En ese contexto, el S&P Merval subió 5,7% a 2.670.387,930, mientras que en dólares lo hizo 3,7% a 1.796,85 puntos con todas las acciones en verde. Las acciones con mejor performance fueron Sociedad Comercial del Plata (16%), Edenor (10,16%), Grupo Supervielle (9,09%), Aluar (8,37%), BYMA (8,14%) y Banco Francés (7,72%).

adrs 28-10

La bolsa porteña había arrancado la jornada a la baja y metió un fuerte reversal, con los bancos con el mejor desempeño de la rueda bursátil. Además, el volumen inédito en el Merval, señala la confianza de los invesores a la hora de elegir los activos argentinos.

En la bolsa estadounidense, los ADRs argentinos finalizaron con mayoría de suba, extendiendo las ganancias de la jornada de la víspera. Entre los ascensos más marcados se encuentran Grupo Financiero Galicia (6,6%), Edenor (6,4%), Banco Supervielle (6,3%), y Banco Macro (4,4%).

merval 28-10

En tanto, la curva soberana hard-dollar volvió a operar al alza, con subas de hasta 2,1% en el AL35. Entre los bonos a destacar, los avances se concentraron en AE38D (+2,1%), GD30D (+1,6%) y AL30D (+1,6%).

El riesgo país sufrió una pequeña alza de 38 puntos básicos y cerró a 690 p.b, 436 p.b. menos que el punto más alto al que había llegado la semana pasada.

bonos 28-10
