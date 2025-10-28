Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones El Merval y los ADRs en Wall Street continuaron con la recuperación tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas: subas de hasta 6,7% en Nueva York y el riesgo país se desplomó por debajo de los 700 puntos básicos. Por







La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

El mercado sigue de fiesta con los activos argentinos y confirmaron la euforia de ayer tras el sorpresivo triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales de medio término: en un buen contexto internacional, las acciones y bonos argentinos se mantuvieron por segundo día alcistas, mientras que el riesgo país cayó debajo de 700 puntos por primera vez desde julio.

En ese contexto, el S&P Merval subió 5,7% a 2.670.387,930, mientras que en dólares lo hizo 3,7% a 1.796,85 puntos con todas las acciones en verde. Las acciones con mejor performance fueron Sociedad Comercial del Plata (16%), Edenor (10,16%), Grupo Supervielle (9,09%), Aluar (8,37%), BYMA (8,14%) y Banco Francés (7,72%).

La bolsa porteña había arrancado la jornada a la baja y metió un fuerte reversal, con los bancos con el mejor desempeño de la rueda bursátil. Además, el volumen inédito en el Merval, señala la confianza de los invesores a la hora de elegir los activos argentinos.

En la bolsa estadounidense, los ADRs argentinos finalizaron con mayoría de suba, extendiendo las ganancias de la jornada de la víspera. Entre los ascensos más marcados se encuentran Grupo Financiero Galicia (6,6%), Edenor (6,4%), Banco Supervielle (6,3%), y Banco Macro (4,4%).