Charlotte Caniggia fulminó a Melody Luz: "Querías usurpar..."

La hija de Mariana Nannis y Claudiio Paul Caniggia apuntó en redes sociales: "Gracias a Dios mi mamá se avivó . Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche”, en relación al inmueble que su mamá tiene en Puerto Madero.

Anteriormente, la mamá de Venezia, la hija que tuvo Luz con Alex, habló de Charlotte en el streaming de Martín Cirio y entre otras opiniones la mandó a "hacer terapia".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexander Caniggia (@alexcaniggia)

La hermana melliza de Caniggia aseguró en Instagram: “Que me mande a terapia una persona que acuso falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más“.

Charlotte Caniggia contra Melody Luz Redes Sociales

La pareja de famosos confirmó su reconciliación a través de una foto junto a su hija Venezia que el influencer subió a sus redes sociales.