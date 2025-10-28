La AFA anunció los nuevos precios de las entradas del fútbol argentino Las populares de Primera División subirán desde la próxima fecha. La medida, aprobada en Asamblea, alcanza a todas las categorías, incluido el fútbol femenino y el futsal. Por







La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un nuevo incremento en el precio de las entradas para todas las categorías del fútbol local, con aplicación inmediata a partir de la próxima fecha.

En la Primera División, el valor de la entrada popular pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que representa una suba significativa para los hinchas que asisten a los estadios.

La medida fue aprobada durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde la Mesa Directiva encabezada por Claudio Tapia definió el nuevo cuadro tarifario que regirá en todo el país.

En la Primera Nacional, el valor de la General se fijó en 24.000 pesos (antes 18.500), mientras que en la Primera B el precio será de 20.000 pesos. En tanto, tanto la Primera C como el fútbol femenino tendrán una entrada General de 18.000 pesos.

El futsal también tendrá nuevos valores: el acceso más económico costará 11.000 pesos.

