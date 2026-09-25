La dolorosa traición familiar que marcó Oscar González Oro hasta el día de su muerte: "Lo peor que me pasó en la vida"

Fue una de las voces más emblemáticas de la radio, sin embargo, detrás de la fama, el reconocimiento y una vida económicamente privilegiada, también atravesó momentos personales que lo marcaron hasta el último día.

El mundo de la radio y la televisión argentina atraviesa un profundo dolor por la muerte de Oscar “El Negro” González Oro , quien falleció este viernes 25 de septiembre a los 74 años.

El reconocido conductor dejó una extensa trayectoria en los medios y se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la radio nacional. Sin embargo, gran parte de su vida tuvo que aprender a vivir con el dolor de la traición de un familiar muy directo, que lo dejó prácticamente en la ruina.

Durante años lideró el rating, construyó una extensa carrera en los medios. El oro y el Moro, por Radio 10, era uno de sus clásicos más escuchados. Luego de la radio saltó a la televisión, lugar que durante años fue figura de Canal 9 y América.

Como resultado de décadas de trabajo y éxito en los medios, Oro logró construir una importante fortuna y frente a la necesidad de administrar ese dinero, depositó toda su confianza en una de las personas más cercanas de su entorno: su hermano mayor, Armando.

El propio locutor contó tiempo después que había dejado toda su economía en sus manos. “ Cuando digo todo es todo: me pagaba desde la luz y el gas hasta lo que te imagines. Perdí todo, fui a la quiebra y hasta me embargaron el auto en la puerta de la radio. Vino un oficial de Justicia y se llevó mi Audi A3. Lolo, mi asistente, lloraba. Yo no. ‘Que se lo lleven, no hay problema, ya me compraré otro’, le dije al oficial. Me quedé sin nada. Confiaba todo en Armando, él hizo negocios con mi guita a mis espaldas que le salieron mal y perdí todo” , expresó.

El oro y el moro, uno de sus mayores éxitos en la radio.

Las consecuencias fueron enormes, según relató, hasta perdió la propiedad que tenía en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires: “Perdí hasta mi departamento de Recoleta y me fui a alquilar un departamentito en avenida del Libertador. La plata es plata y no me preocupa haber perdido tantos millones de dólares. Lo doloroso es que te defrauden tus afectos, tu sangre. El daño moral fue enorme”.

Oscar González Oro, murió a los 74 años.

Más allá del golpe económico, Oro dejó en claro que lo que verdaderamente lo marcó fue sentirse traicionado por alguien de su propia familia. “Fue lo peor que me pasó en la vida, quizás no tanto por mí, sino por ver sufrir a mis dos hijos, porque Agustín y Pablo la pasaron muy mal”.

Agustín era su hijo biológico, mientras que Pablo era hijo de Armando, pero que el conductor crió como propio, un vínculo que hizo que el conflicto familiar resultara todavía más doloroso para él.

El Negro tampoco tenia relación con sus otros hermanos, Pedro y Ricardo. "No estamos peleados, pero no nos frecuentamos. Me hice hermanos en la vida que son mejores que los de sangre", exprrsó.

De qué murió Oscar González Oro

Si bien no se informó públicamente la causa del deceso, en los últimos años tuvo inconvenientes de salud. En 2017, González Oro sufrió una insuficiencia cardíaca que derivó en una cirugía de triple bypass. Aquella intervención duró cinco horas y, en una entrevista, aclaró que si no se sometía a la misma corría riesgo de muerte súbita.

En 2023, el Negro reveló en una nota con La Nación que había bajado 20 kilos sin conocer la causa. Ya a principios del año había publicado un mensaje que generó preocupación, cuando compartió un poema del mexicano Amado Nervo: "Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida”.

El locutor vivía en Punta del Este, en el Uruguay, hacía muchos años, adonde estaba recluído por complicaciones respiratorias graves, ya que según declaró el propio locutor podía camina apenas diez cuadras y se quedaba sin aire y sentía que requería asistencia médica inmediata. Además, había perdido la movilidad y equilibrio, por lo que la inestabilidad física le dificultaba desplazarse por sus propios medios por prevención a algún accidente doméstico.

Además su salud cardiovascular se encontraba comprometida desde 2017, año en el que debió ser sometido a una delicada cirugía a corazón abierto donde le colocaron tres bypass.