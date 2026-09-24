IR A
IR A

La contundente decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina: "Por sus hijas.."

Frente a la presentación contra el padre de las gemelas y luego de que la denunciante confirmara su versión, la modelo tomó una postura que generó debate en LAM.

La contundente postura de Daniela Celis frente a la denuncia hacia Thiago Medina.

La contundente postura de Daniela Celis frente a la denuncia hacia Thiago Medina.

Redes sociales
Daniela Celis y un tenso momento que quedó plasmado en su red social.
Te puede interesar:

Daniela Celis sufrió una crisis de llanto tras un inesperado incidente: "No estoy preparada para esto"

Si bien la protagonista de Sex prefiere mantenerse al margen de todo, Iara Agustina Ledesma, prima de Medina, ratificó la denuncia que había presentado meses atrás. En ese contexto, a dos meses de aquella presentación judicial, Pilar Smith volvió a llamar a Iara y contó en LAM, como continúa el proceso y cuáles serán los próximos pasos a seguir.

"Ratificó la denuncia. Después de la declaración, el próximo paso será llamar a Thiago Medina a indagatoria para que se defienda, excepto que el juzgado antes disponga algún medio probatorio. Para el proceso judicial es necesario que se hagan las pericias psicológicas y recién hay fecha para abril de 2027", explicó la periodista en el programa de Ángel de Brito.

Por otro lado, también contó cómo está anímicamente la denunciante, tras haber ratificado la denuncia. "Hablé con ella y dice que está más aliviada. El tema de ratificar, a muchas víctimas les afecta, pero a otras las libera, les sacan un peso de encima", expresó.

Daniela Celis y su silencio frente a las denuncias que involucran a Thiago Medina, el padre de sus hijas

Durante el debate sobre la situación de Medina, el panelista Fefe Bongiorno analizó el silencio de Daniela y explicó cuál podría ser el motivo por el que eligió no pronunciarse: “Creo que Dani no habla por las hijas, porque es el padre de las nenas”, sostuvo.

Por su parte, Nazarena Vélez puso el foco en cómo podría estar atravesando la influencer este delicado momento y en el impacto que tendría la denuncia en su entorno familiar: “A Daniela le debe doler muchísimo”. “Le debe llevar la cabeza a lugares espantosos”, concluyó.

Daniela Celis y su preocupación por sus hijas Laia y Aime.

Daniela Celis y su preocupación por sus hijas Laia y Aime.

Qué dice la acusación contra Thiago Medina

En medio de la conmoción que generó la noticia contra el exparticipante de Gran Hermano, el pasado 30 de julio, Pilar Smith leyó parte del documento que corresponde a la denuncia de Iara Agustina Ledesma: "Cuando tenia 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares", reveló.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2. Además, intervino la Secretaria de La Mujer de La Matanza.

La denunciante explicó que decidió guardar silencio durante varios años porque tenía miedo de las consecuencias.

La denunciante explicó que decidió guardar silencio durante varios años porque tenía miedo de las consecuencias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un famoso ex hermanito cortó la relación que mantenía con su novia.

Se separó un ex Gran Hermano tras dos años de rumores de infidelidad: ya tuvo escándalos con una ex

La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral.

Se supo cuál es la propuesta subida de tono que aceptó Luana Fernández después de su paso por Gran Hermano

Denisse González causó preocupación.
play

El calvario de Denisse González: reveló que recibe amenazas y expuso un estremecedor mensaje

La ex participante de Gran Hermano se mostró muy feliz al anunciar su nuevo desafío laboral.

Luana Fernández, tras salir de Gran Hermano: "Conseguí el trabajo de mis sueños"

Lautaro Marchesini, actual pareja de su exmarido, apuntó sin piedad contra Sol.

El despiadado descargo del marido del ex de Solange Abraham: "Ojalá trabajes el resentimiento"

Recreo perruno: una guardería canina donde además hay servicio de adiestramiento. 

El nuevo emprendimiento de un exGran Hermano dedicado a las mascotas que es furor en las redes

últimas noticias

La padelista quedó envuelta en la polémica.

El polémico comentario de una jugadora de pádel argentina que causó fuerte repudio

Hace 7 minutos
Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.

Una empresa premiará a todos los usuarios que no jueguen GTA 6 en su lanzamiento: los detalles

Hace 34 minutos
La Chiqui atraviesa un momento delicado de salud.

La determinante decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand

Hace 44 minutos
play

Scaloni, sobre su continuidad en la Selección: "Tengo ganas de estar acá"

Hace 45 minutos
Abel Pintos y una propuesta muy importante en medio de su carrera.

Abel Pintos podría cantar frente al papa León XIV: qué dijeron desde su entorno sobre la convocatoria

Hace 51 minutos