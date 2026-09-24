La contundente decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina: "Por sus hijas.."

Frente a la presentación contra el padre de las gemelas y luego de que la denunciante confirmara su versión, la modelo tomó una postura que generó debate en LAM.

Daniela Celis decidió mantenerse en silencio frente a las denuncias por abuso sexual contra su expareja, Thiago Medina. Aunque la influencer y el exparticipante están separados desde hace tiempo, continúan vinculados por Laia y Aimé , las dos niñas que tienen en común.

Daniela Celis sufrió una crisis de llanto tras un inesperado incidente: "No estoy preparada para esto"

Si bien la protagonista de Sex prefiere mantenerse al margen de todo, Iara Agustina Ledesma , prima de Medina, ratificó la denuncia que había presentado meses atrás. En ese contexto, a dos meses de aquella presentación judicial, Pilar Smith volvió a llamar a Iara y contó en LAM, como continúa el proceso y cuáles serán los próximos pasos a seguir.

"Ratificó la denuncia. Después de la declaración, el próximo paso será llamar a Thiago Medina a indagatoria para que se defienda, excepto que el juzgado antes disponga algún medio probatorio. Para el proceso judicial es necesario que se hagan las pericias psicológicas y recién hay fecha para abril de 2027", explicó la periodista en el programa de Ángel de Brito.

Por otro lado, también contó cómo está anímicamente la denunciante, tras haber ratificado la denuncia. "Hablé con ella y dice que está más aliviada. El tema de ratificar, a muchas víctimas les afecta, pero a otras las libera, les sacan un peso de encima", expresó.

DENUNCIA A THIAGO MEDINA: ¿POR QUÉ PESTAÑELA SE MANTIENE EN SILENCIO? Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/PW8oSF544Y

Durante el debate sobre la situación de Medina, el panelista Fefe Bongiorno analizó el silencio de Daniela y explicó cuál podría ser el motivo por el que eligió no pronunciarse: “Creo que Dani no habla por las hijas, porque es el padre de las nenas”, sostuvo.

Por su parte, Nazarena Vélez puso el foco en cómo podría estar atravesando la influencer este delicado momento y en el impacto que tendría la denuncia en su entorno familiar: “A Daniela le debe doler muchísimo”. “Le debe llevar la cabeza a lugares espantosos”, concluyó.

Daniela Celis y su preocupación por sus hijas Laia y Aime.

Qué dice la acusación contra Thiago Medina

En medio de la conmoción que generó la noticia contra el exparticipante de Gran Hermano, el pasado 30 de julio, Pilar Smith leyó parte del documento que corresponde a la denuncia de Iara Agustina Ledesma: "Cuando tenia 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares", reveló.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2. Además, intervino la Secretaria de La Mujer de La Matanza.