2 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Final de la Copa Libertadores: enojo y quejas de los hinchas de Estudiantes por las entradas contra Palmeiras

Los simpatizantes del Pincha manifestaron su enfado debido a que las entradas figuran como agotadas en el sitio, pocos minutos después de que se habilitara la compra. Los hinchas de Palmeiras también denunciaron problemas para acceder a la compra.

Por
Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores.

Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores.

Los hinchas de Estudiantes manifestaron su enojo debido a que el sitio para comprar entradas para la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras informó que ya están agotadas, pese a que la compra había sido habilitada pocos minutos antes. La situación generó bronca por la incertidumbre de cara al partido previsto para el 28 de noviembre.

Marcos Rojo en Estudiantes.
Te puede interesar:

Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo por Rojo y ratificó a Estudiantes en la final

Este lunes a las 14 salieron a la venta las entradas para la final de la Libertadores y en apenas 20 minutos se agotaron. Se trataba de las plateas categoría 2, con un valor de 250 dólares, destinadas a la tribuna Oriental para la parcialidad del Pincha. La operación se realizó a través de la plataforma oficial de la Conmebol y el sistema quedó rápidamente saturado, dejando a muchos hinchas sin posibilidad de compra y descargando su bronca en redes.

A diferencia de lo que pasa con las populares, para estas plateas no hacía falta ser socio ni tener ranking: bastaba con DNI argentino y se podían comprar hasta cuatro por cabeza.

Los hinchas de Palmeiras también denunciaron problemas para comprar entradas para la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes. Al igual que los de La Plata, se encontraron con fallas en la plataforma oficial ElevenTickets Libertadores, donde las localidades aparecieron como agotadas a pocos minutos de habilitarse la venta.

La situación generó reclamos contra la Conmebol y dudas sobre el funcionamiento del sistema, ya que no está claro si las entradas realmente se agotaron o si se trató de inconvenientes técnicos durante el proceso de compra.

Venta de populares: cómo será el acceso para los socios

Este lunes, mientras las plateas se agotaron en minutos, Estudiantes confirmó el mecanismo para la venta de las populares de Categoría 3. Tendrán un valor de 95 dólares y estarán reservadas exclusivamente para socios, con prioridad según el ranking de fidelidad. Aunque aún falta que el club defina día y horario de inicio, la expectativa crece y será clave una comunicación rápida para ordenar la demanda.

La primera tanda asegurará disponibilidad para socios generales con entre 1.000 y 546 puntos y socios del interior con entre 1.000 y 363. Luego habrá tres instancias más, siempre sujetas al remanente: de 545 a 400 y de 362 a 290; de 399 a 200 y de 289 a 150; y finalmente de 199 a 0 y de 149 a 0.

Todas las entradas serán digitales, nominadas e intransferibles, disponibles en la aplicación LIBERTADORES Tickets con un código QR dinámico que se activará días antes del partido. Para ingresar al Centenario será obligatorio presentar el DNI físico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcos Rojo fue una de las figuras en el gran partido de Estudiantes en el Maracaná.

Copa Libertadores: Flamengo ratificó su reclamo ante la Conmebol y el TAS por Marcos Rojo

Flamengo cayó por penales ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Una estrella de Flamengo podría ser suspendida hasta dos años por un doping positivo

Estudiantes, Boca y River se ilusionan con jugar el Mundial de Clubes 2029.

Mundial de Clubes: tras el triunfo de Estudiantes, cómo quedaron los equipos argentinos en la tabla

¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras?

Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Alan Velasco habló de su gesto a Gonzalo Montiel.

Superclásico: Velasco habló de su polémico gesto a Montiel tras su expulsión

Sebastián Rambert en Boca y en River.

Rambert, el último jugador en pasar directamente de Boca a River: "Si fue roja para Montiel, también lo era para Blanco"

Rating Cero

La modelo se mostró golpeada por el fallecimiento de su perro.

La muerte que golpea a Graciela Alfano: "Nunca nos olvidaremos de vos"

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento.

"Entró llorando", invitados al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron detalles inéditos

El hijo de Romina Yan debutó con triunfo en el automovilismo. 

Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, ganó en el TC2000 y emocionó con la dedicatoria a su mamá

Julieta Prandi.

"Las parejas son de a dos", Julieta Prandi volvió a la radio y fue lapidaria con Emanuel Ortega

La actriz sumó miles de suscriptores y mostró su faceta más personal.

Fue figura de Baywatch y ahora ganó u$s300 mil en OnlyFans en solo tres meses

Pestañela junto a sus hijas.

La decisión que tomó Daniela Celis por el "amigo imaginario" de sus hijas: "Me da miedo"

últimas noticias

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el canceiller Pablo Quirno. 

El Vaticano y el Gobierno afinan la logística de la visita del Papa León XIV

Hace 6 minutos
La modelo se mostró golpeada por el fallecimiento de su perro.

La muerte que golpea a Graciela Alfano: "Nunca nos olvidaremos de vos"

Hace 17 minutos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el último domingo.

Cuándo empezará la fase intensa del Super Niño y qué zonas de Argentina serán las más afectadas

Hace 19 minutos
Cristina Kirchner junto a André Janones.

Cristina recibió a André Janones, el estratega digital de Lula que fue clave en el balotaje

Hace 27 minutos
Alan Velasco habló de su gesto a Gonzalo Montiel.

Superclásico: Velasco habló de su polémico gesto a Montiel tras su expulsión

Hace 29 minutos