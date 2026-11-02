Final de la Copa Libertadores: enojo y quejas de los hinchas de Estudiantes por las entradas contra Palmeiras

Los simpatizantes del Pincha manifestaron su enfado debido a que las entradas figuran como agotadas en el sitio, pocos minutos después de que se habilitara la compra. Los hinchas de Palmeiras también denunciaron problemas para acceder a la compra.

Los hinchas de Estudiantes manifestaron su enojo debido a que el sitio para comprar entradas para la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras informó que ya están agotadas, pese a que la compra había sido habilitada pocos minutos antes. La situación generó bronca por la incertidumbre de cara al partido previsto para el 28 de noviembre.

Este lunes a las 14 salieron a la venta las entradas para la final de la Libertadores y en apenas 20 minutos se agotaron . Se trataba de las plateas categoría 2, con un valor de 250 dólares, destinadas a la tribuna Oriental para la parcialidad del Pincha. La operación se realizó a través de la plataforma oficial de la Conmebol y el sistema quedó rápidamente saturado, dejando a muchos hinchas sin posibilidad de compra y descargando su bronca en redes.

A diferencia de lo que pasa con las populares, para estas plateas no hacía falta ser socio ni tener ranking: bastaba con DNI argentino y se podían comprar hasta cuatro por cabeza.

Los hinchas de Palmeiras también denunciaron problemas para comprar entradas para la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes. Al igual que los de La Plata, se encontraron con fallas en la plataforma oficial ElevenTickets Libertadores, donde las localidades aparecieron como agotadas a pocos minutos de habilitarse la venta.

La situación generó reclamos contra la Conmebol y dudas sobre el funcionamiento del sistema, ya que no está claro si las entradas realmente se agotaron o si se trató de inconvenientes técnicos durante el proceso de compra.

Información importante sobre el registro de entradas para la final



Por disposición de CONMEBOL, y como parte de las medidas de seguridad para evitar la mezcla de parcialidades, todas las personas que sean titulares de una entrada para la final deberán estar registradas… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 2, 2026

Venta de populares: cómo será el acceso para los socios

Este lunes, mientras las plateas se agotaron en minutos, Estudiantes confirmó el mecanismo para la venta de las populares de Categoría 3. Tendrán un valor de 95 dólares y estarán reservadas exclusivamente para socios, con prioridad según el ranking de fidelidad. Aunque aún falta que el club defina día y horario de inicio, la expectativa crece y será clave una comunicación rápida para ordenar la demanda.

La primera tanda asegurará disponibilidad para socios generales con entre 1.000 y 546 puntos y socios del interior con entre 1.000 y 363. Luego habrá tres instancias más, siempre sujetas al remanente: de 545 a 400 y de 362 a 290; de 399 a 200 y de 289 a 150; y finalmente de 199 a 0 y de 149 a 0.

Todas las entradas serán digitales, nominadas e intransferibles, disponibles en la aplicación LIBERTADORES Tickets con un código QR dinámico que se activará días antes del partido. Para ingresar al Centenario será obligatorio presentar el DNI físico.