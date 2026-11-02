Estados Unidos aprobó un tratamiento preventivo contra el VIH a bajo costo para países pobres

La FDA autorizó una versión inyectable semestral del fármaco lenacapavir. Su valor será de u$s40 anuales por paciente y llegará a 120 países para combatir el virus en territorios con ingresos bajos y medios mediante un acuerdo global.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó este lunes una versión genérica y económica de un tratamiento preventivo contra el VIH , fabricado por el laboratorio indio Dr. Reddy's, con el objetivo de facilitar el acceso del medicamento a pacientes de países con bajos ingresos .

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El esquema profiláctico tendrá un costo de u$s40 por año para cada paciente y su distribución alcanzará a 120 países , producto de un acuerdo de precios fijado en septiembre de 2025 entre la farmacéutica, Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI).

Esta terapia de profilaxis pre-exposición (PrEP) consiste en la aplicación de dos inyecciones anuales , a diferencia de los métodos anteriores que exigen la toma diaria de un comprimido, y reduce en un 99,9% el riesgo de transmisión del virus .

"Este es un momento de inmenso orgullo para todos nosotros en Dr. Reddy's", afirmó en un comunicado oficial el director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de la empresa, Deepak Sapra.

El ejecutivo también destacó el esfuerzo técnico de la compañía: "Desarrollar y fabricar un complejo inyectable de acción prolongada como el lenacapavir a un precio asequible requirió sólidas capacidades científicas y experiencia en fabricación para dar respuesta a una necesidad urgente de acceso".

Por su parte, el director ejecutivo de Unitaid, Philippe Duneton, valoró la celeridad de los procesos. "La decisión de Unitaid de asumir riesgos desde el principio está contribuyendo a acortar el tiempo que transcurre entre un avance científico y el acceso real a los países", añadió.

Las autoridades de Estados Unidos autorizaron originalmente el lenacapavir, desarrollado por la firma Gilead, en junio de 2025. Su elevado costo inicial, de unos u$s28.000 al año, representaba un obstáculo para su adopción masiva frente a una enfermedad que provocó más de 40 millones de muertes en cuatro décadas.

Ante esta situación, Gilead otorgó a fines de 2024 las licencias correspondientes a seis empresas, incluida Dr. Reddy's, para la producción de genéricos. En paralelo, más de 125.000 personas de diez países africanos ya iniciaron la recepción de este tratamiento pionero.