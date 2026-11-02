2 de noviembre de 2026 Inicio
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Flávio Bolsonaro reapareció públicamente en una misa evangélica en Estados Unidos

El excandidato presidencial participó de una ceremonia religiosa en Florida junto a su familia. Su huida de Brasil ocurrió hace seis días, luego de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, y acorralado por la Justicia.

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Los hermanos Bolsonaro junto a sus esposas y los pastores José Maurício Fernandes y Alice Fernandes.

Los hermanos Bolsonaro junto a sus esposas y los pastores José Maurício Fernandes y Alice Fernandes.

Foto: Folha de Sao Paulo

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reapareció en público el último domingo durante una misa evangélica en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, tras su huida de Brasil por las causas de corrupción en su contra.

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El político presenció el oficio religioso en la Casa de Oración Celeiro en compañía de su esposa, Fernanda Antunes Figueira. También concurrió junto a su hermano Eduardo Bolsonaro y su cuñada, Heloísa Wolf.

El pastor José Maurício Fernandes, conocido en la comunidad como Paizão, dirigió el encuentro dominical. Durante la ceremonia, el líder religioso le dedicó unas palabras al dirigente: "No ganaste ni perdiste porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando".

El hijo de Jair Bolsonaro perdió el balotaje presidencial del 24 de octubre ante el mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva. Dos días después escapó del territorio brasileño a través de la Argentina con destino final al país norteamericano.

Flávio Bolsonaro justifica su escape de la Justicia

El mismo domingo de la misa, el dirigente publicó un mensaje en la red social X para reafirmar sus decisiones tras la derrota en las urnas. "No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice", afirmó el excandidato sobre sus acciones recientes.

En la misma publicación, el político justificó su escape de Brasil ante los múltiples expedientes abiertos en su contra por lavado de activos y corrupción. Aseguró que el proceso judicial "está muy lejos de ser justo e imparcial" y sentenció: "Esto no es democracia".

En Estados Unidos ya se encontraba su hermano Eduardo, sobre quien pesa una condena de cuatro años de prisión por coacción a la justicia. La iglesia donde ambos se mostraron fue fundada en 2025 por el pastor André Fernandes, quien mantiene estrechos lazos con la familia.

Tras su arribo a la península de Florida durante el martes previo, Flávio Bolsonaro se definió a sí mismo como "presidente electo" en un primer mensaje virtual. Horas más tarde, modificó esa descripción y la reemplazó por la palabra "líder".

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