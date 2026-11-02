Flávio Bolsonaro reapareció públicamente en una misa evangélica en Estados Unidos

El excandidato presidencial participó de una ceremonia religiosa en Florida junto a su familia. Su huida de Brasil ocurrió hace seis días, luego de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, y acorralado por la Justicia.

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reapareció en público el último domingo durante una misa evangélica en Fort Lauderdale, Florida , Estados Unidos, tras su huida de Brasil por las causas de corrupción en su contra.

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El político presenció el oficio religioso en la Casa de Oración Celeiro en compañía de su esposa, Fernanda Antunes Figueira . También concurrió junto a su hermano Eduardo Bolsonaro y su cuñada, Heloísa Wolf .

El pastor José Maurício Fernandes , conocido en la comunidad como Paizão, dirigió el encuentro dominical. Durante la ceremonia, el líder religioso le dedicó unas palabras al dirigente: "No ganaste ni perdiste porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando" .

El hijo de Jair Bolsonaro perdió el balotaje presidencial del 24 de octubre ante el mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva . Dos días después escapó del territorio brasileño a través de la Argentina con destino final al país norteamericano.

El mismo domingo de la misa, el dirigente publicó un mensaje en la red social X para reafirmar sus decisiones tras la derrota en las urnas. "No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice" , afirmó el excandidato sobre sus acciones recientes.

En la misma publicación, el político justificó su escape de Brasil ante los múltiples expedientes abiertos en su contra por lavado de activos y corrupción. Aseguró que el proceso judicial "está muy lejos de ser justo e imparcial" y sentenció: "Esto no es democracia".

En Estados Unidos ya se encontraba su hermano Eduardo, sobre quien pesa una condena de cuatro años de prisión por coacción a la justicia. La iglesia donde ambos se mostraron fue fundada en 2025 por el pastor André Fernandes, quien mantiene estrechos lazos con la familia.

Tras su arribo a la península de Florida durante el martes previo, Flávio Bolsonaro se definió a sí mismo como "presidente electo" en un primer mensaje virtual. Horas más tarde, modificó esa descripción y la reemplazó por la palabra "líder".