La empresaria contó que deberá reconvertir su histórica marca de indumentaria debido a la falta de ventas. "No me interesa la política, yo hablo desde mi sentido común", lamentó.

Marixa Balli rompió el silencio y se refirió al cierre de su histórico local comercial, en medio de un contexto económico que, según explicó, se volvió insostenible para muchos comerciantes. Lejos de hablar de un final definitivo, aclaró que el negocio no cierra , sino que cambia de rubro , y reconoció que tomó la decisión tras “cansarse de luchar contra la corriente”.

“Tuve todas mis etapas y siempre estuve tranquila, laburando y poniéndole el cuerpo” , señaló. Sin embargo, cuestionó con dureza los valores que hoy se manejan en el mercado inmobiliario comercial: “Lo que se pide en llave por un alquiler no me entra en la cabeza. No te dan ni un recibo, no entendés qué se está pagando. Es tremendo y exorbitante”.

En diálogo con De Una en C5N , la artista remarcó que la situación que atraviesa no es aislada. “Los comerciantes pasan lo mismo que yo. La gente que tiene un local se arriesga, son héroes”, afirmó, y advirtió que el escenario empeora año tras año .

Según contó, pese a sus precios accesibles, las ventas comenzaron a caer el año pasado y nunca lograron recuperarse , lo que la obligó a poner dinero de su propio bolsillo mientras se acumulaban vencimientos de contratos.

“La baja del consumo no es por un gobierno puntual, el país está así desde hace años. Desde enero de 2025 se prioriza comer, pagar la obra social, el colegio de los chicos, la medicación”, reflexionó. “Eso me hace daño, porque me pongo en el lugar de la gente y es muy complicado”, agregó.

Balli también dejó en claro que no tiene interés en la política partidaria, aunque apeló al “sentido común” para plantear sus críticas: “¿A vos te parece que un jubilado pague Ganancias?”. En ese sentido, pidió un “cambio positivo que no le haga mal a nadie”.

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

Sin pelos en la lengua Marixa Balli se refirió a la crisis económica que afectó a los comerciantes durante el 2025. "Imaginate cómo está Flores, cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie" contó indignada la exvedette que confirmó además que tuvo que rescindir contratos y poner todos sus productos en liquidación hasta agotar stock.

La panelista analizó la compleja situación económica que atraviesan los pequeños comercios desde su lugar como empresaria y aportó datos sobre cómo se encuentran hoy los sitios que antes explotaban en ventas. Como dueña de una marca de zapatos que vende mayorista en el centro comercial de La Salada y en la zona de Flores, relató el impacto directo de la baja en el consumo, lo que no le dejó más remedio que abandonar su local principal para mudarse a un espacio reducido sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial del barrio.

En diálogo con A la Barbarossa (Telefe) sostuvo que "El 2025 fue el peor año. Cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota". En ese sentido, agregó que tuvo que achicar su estructura comercial para poder subsistir. "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", explicó y anunció que tratará de cambiar de rubro.

Por último, la participante de MasterChef Celebrity se mostró optimista y dijo: "Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", concluyó.