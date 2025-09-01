Fuerte denuncia de La Coqueta: dos hombres le robaron y la agredieron a la salida de un boliche

La influencer relató que el episodio sucedió cuando estaba con sus amigas a la salida de una fiesta y que una de ellas logró filmar la agresión. “Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos”, detalló.

La influencer La Coqueta denunció que en las últimas horas fue víctima de un violento robo y golpiza en un boliche en Bariloche. En sus redes sociales, aseguró que, a la salida de un boliche , la creadora de contenido fue interceptada junto a una amiga la golpearon y le terminaron robando 500 mil pesos en efectivo y su iPhone , durante la madrugada del domingo.

Todo lo que ocurrió quedó grabado por amigas de la misma influencer y en cuestión de minutos se viralizó en las redes sociales: la joven fue rápidamente asistida por varios testigos tras ser golpeada.

Tras la agresión, Agustina, relató el episodio en sus historias de Instagram: “Vengo a contar públicamente lo que me pasó hace un rato en La Juana Bar, dos pibes vinieron a agredirnos, sin que nosotros busquemos problemas. Me robaron el celular, por suerte mi manager me recuperó. Con la policía también me llevo una decepción”.

En otra publicación, mostró cuando los patovicas del lugar “complotan con estos dos chicos, para que vayan a pegarnos, se fue todo de las manos y encima nos sacaron todo”, contó la famosa sobre el feo momento que vivieron en el bar.

“Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga ‘yo soy femenina y vos que sos’ en pleno 2025 que pase esto es muy triste de verdad”, comentó para cerrar y muy dolida por toda la situación.

"Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos".

El descargo de La Coqueta en sus redes sociales

Después que se hiciera conocida la denuncia, La Coqueta hizo un video donde hizo un fuerte descargo de lo que sufrió con sus amigas en Bariloche.

“Lo que pasó en el boliche La Juana de Bariloche no es chiste. Los patovicas y unos chicos nos agredieron y nos golpearon. La verdad, me hicieron sentir muy mal y siento que esto no tendría que pasar. Pensé que me iba a sentir cómoda en ese boliche. Yo no le falto el respeto a nadie. Nosotras estábamos re tranquilas y de repente todo se dio vuelta: es muy triste lo que nos pasó, esto es transfobia, homofobia”, señaló.

Por otra parte, aseguró que “es una locura tener que estar pasando esto en pleno 2025, siento que ya no debería haber pasado esto, pero todavía pasa”. “Lo peor de todo es que le ofrecieron a unos chicos tragos gratis para ir a pegarnos a nosotras, ¿en qué cabeza cabe que unos patovicas vengan a pegarnos y ellos, también nos insultaron? Nos sacaron del boliche como si fuéramos perros, somos personas, no perros”.