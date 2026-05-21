Quiénes son los 13 nuevos participantes que entraron a Gran Hermano 2026

La gala de este miércoles transformó por completo la dinámica del juego con una incorporación masiva de caras nuevas y algunos regresos inesperados.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche que terminó dejando una total renovación puertas adentro. Unos 13 nuevos jugadores ingresaron a la competencia en una gala que mezcló sorpresas, emociones y algunas caras conocidas del mundo del espectáculo. La incorporación de nueve participantes completamente nuevos, dos exjugadores que ganaron el repechaje y dos ingresos por Golden Ticket superó en número a los 12 competidores originales que ya estaban en juego.

La dinámica de la noche fue distinta a lo habitual. Santiago del Moro fue presentando uno a uno a los nuevos ingresos mientras, en paralelo, anunciaba quiénes quedaban fuera del repechaje por acumular menos votos del público. El resultado final fue una casa completamente transformada, con Yipio y Lola como las dos más votadas del repechaje y Brian Sarmiento y Andrea del Boca como los elegidos por el canal para ingresar con el Golden Ticket.

En el caso del segundo Golden Ticket, la noche tuvo un giro que nadie esperaba ya que el Big se lo ofreció primero a Carmiña, pero con la condición de que Mavinga aprobara su regreso. La respuesta fue negativa, ya que Mavinga dejó en claro que no había perdonado el comentario racista por el que Carmiña fue expulsada. Minutos después, sin anuncio previo, se abrió la puerta y apareció Andrea del Boca.

La primera en cruzar la puerta fue Charlotte Caniggia, la más reconocida del grupo de nuevos ingresos. Hija del exfutbolista Claudio Caniggia, llega al reality con una popularidad previa y un perfil mediático consolidado. "Yo voy a ser tranquilita por ahora. Están re locos, me contaron...", dijo al saludar a Santiago del Moro antes de entrar.

Matías Hanssen Redes sociales

Matías Hanssen

Matías Hanssen tiene un emprendimiento vinculado a cepillos de dientes y llega con una estrategia clara desde el arranque. "No voy a pisar el palito, voy sin inhibiciones", anticipó en su presentación, dejando en claro que no planea dejarse llevar por las dinámicas del juego.

Nenu López Redes sociales

Nenu López

Nenu López es española y ya tuvo presencia en el ambiente mediático argentino, ya que participó del Bailando 2023 junto a Martín Salwe, quien fue su pareja. Asegura tener todas las jugadas pensadas de antemano y se define por su espontaneidad. "Hablo sin pensar, soy muy transparente", señaló al presentarse.

sebastián cola Redes sociales

Sebastián Cola

Sebastián Cola es practicante de Crossfit y director creativo, y entró a la casa con una declaración de intenciones bien marcada. "Soy el jugador más peligroso que va a ingresar en esta edición", afirmó en su video de presentación, anticipando que no pasará desapercibido.

Tatiana Luna Rusherking Instagram @tatiluna.ok

Tati Luna

Tati Luna es uruguaya, estudia abogacía y se define por tener un carácter muy fuerte. En su presentación dejó en claro la distinción que considera fundamental para entenderse, en dónde se definió como sensible, pero no débil.

Juan Carlos López Redes sociales

Juan Carlos López

Juan Carlos López es modelo y actor, y dentro de la casa se presentará como JC para diferenciarse de otro participante llamado Juan. Según declaró al ingresar, le tomó cariño a la soltería y llega con una energía descontracturada al juego.

Stefy Redes sociales

Steffy Pereira

Steffy Pereira tiene raíces brasileras por parte de su madre y paraguayas por parte de su padre. Es influencer en Paraguay y llegó con energía caracterizada por su intensidad. "Soy alegre y un poco creída. Cuando entre en la casa voy a enloquecer", prometió en su presentación.

Leandro Nigro Redes sociales

Leandro Nigro

Leandro Nigro es creador de contenido y streamer, con foco especialmente en el mundo del fútbol. Hincha de San Lorenzo, se define como muy competitivo, orgulloso y con cero tolerancia hacia la mentira.

Mariela Prieto Redes sociales

Mariela Prieto

Mariela Prieto fue la última de los nueve nuevos en entrar y se presentó directamente como "la mujer del Turco García". Reconoció que "es muy loco ser la mujer del Turco" y adelantó que tiene una personalidad muy fuerte que no tardará en sentirse dentro de la casa.

yipio Redes sociales

Yipio

Yipio fue la primera de las dos exparticipantes en regresar a la competencia gracias al repechaje, luego de haberse retirado semanas atrás por una situación de salud familiar. Su vuelta fue una de las más esperadas por el público, que la votó como la más querida del grupo de que había estado dentro de la casa hasta hace poco.

Lola gran hermano Redes sociales

Lola

Lola fue la segunda en volver a la casa a través del repechaje, ubicándose como la otra gran favorita de la audiencia entre los exparticipantes convocados. Su regreso generó reacciones inmediatas entre los jugadores que ya estaban en competencia.

Brian Sarmiento El participante de GH Generación Dorada tiene embargado el sueldo. Redes sociales

Brian Sarmiento

Brian Sarmiento fue el primer Golden Ticket de la noche, elegido directamente por Telefe para regresar a la casa pese a haber quedado octavo en la votación del repechaje. Considerado uno de los principales "villanos" de la edición según las redes sociales, su vuelta promete revolver el juego desde adentro.

Andrea del Boca Gran Hermano

Andrea del Boca

Andrea del Boca fue la gran sorpresa de la noche y la segunda en recibir el Golden Ticket. Su ingreso no fue anunciado: simplemente se abrió la puerta y apareció ella, generando una reacción que impactó tanto al público como a los participantes. El canal la eligió después de que el ofrecimiento inicial a Carmiña quedara bloqueado por el veto de Mavinga.