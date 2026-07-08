Un ex participante de Gran Hermano fue denunciado por su ex pareja: la grave acusación

La madre de su hijo relató nueve años marcados por violencia física, psicológica y amenazas con armas de fuego. El allanamiento judicial confirmó la presencia de armamento en el domicilio del exparticipante del reality.

Giuliano "Nano" Vaschetto, exparticipante de Gran Hermano 2024/2025 , fue denunciado por Micaela, madre de su hijo, por presunta violencia de género, hostigamiento e incitación al suicidio. La presentación judicial derivó en un allanamiento del domicilio del exconcursante, donde las autoridades encontraron un arsenal de armas de fuego.

La denuncia se formalizó luego de un episodio ocurrido el domingo pasado . Micaela, quien mantuvo una relación de nueve años con Vaschetto , habló con Ángel de Brito en LAM y aseguró que ese vínculo estuvo atravesado por distintas formas de violencia desde el inicio. "Fue violencia física, verbal, psicológica y hostigamiento" , afirmó con la voz entrecortada por los nervios. Y remarcó que su decisión de denunciar no fue impulsiva: "Si yo llego a hacer una denuncia en falso, es muy grave".

Fue el apoyo de su familia lo que finalmente la impulsó a dar el paso judicial. "Este fin de semana llegué a mi límite porque tuve que llamar a mi familia en busca de ayuda. Gracias al empujón de ellos yo pude hacer la denuncia porque no hubiese podido", contó. Durante años, según relató, había ocultado la situación a su entorno más cercano para evitarles disgustos, hasta que el episodio del domingo funcionó como detonante final.

Vaschetto, por otra parte, ofreció una versión distinta a través del periodista Nicolás Peralta en el programa SQP. Según trascendió, el exparticipante aseguró que fue Micaela quien tuvo "un ataque de celos" ese fin de semana y que amenazó con quitarse la vida. También manifestó que cree que alguien la está "llevando a decir cosas que no son" y expresó estar "muy ansioso" por ser convocado a indagatoria, ya que asegura contar con pruebas a su favor.

Micaela relató que la violencia comenzó desde el inicio mismo de la relación y que se manifestó de distintas formas a lo largo de los nueve años que estuvieron juntos. "Todo se tornó muy tóxico. Yo no niego que yo también dije cosas que también era tóxica con él, pero el nivel de hostigamiento de parte de él era muy fuerte", relató.

Según su testimonio, la violencia física no se expresó en golpes convencionales, sino en maniobras de inmovilización. "No es que hubo golpes, sino que muchas veces me zamarreó. Él hizo mucho tiempo boxeo, muay thai y todas esas cosas, entonces la técnica que hacía él en momentos así era de ahorcamiento, la llave del león se le dice", precisó.

Otro de los ejes centrales de la denuncia son las amenazas con armas de fuego, que según Micaela fueron una constante durante toda la relación. "Amenazas con armas hubo siempre, ya sea en peleas o como en la captura que se vio", afirmó, en referencia a una captura de pantalla con menciones a seis balas que De Brito exhibió al aire durante la entrevista.

Sobre el armamento hallado en el allanamiento, Vaschetto sostuvo ante Peralta que se trataba de armas reglamentarias de caza que habían pertenecido a su padre fallecido y que conservaba como recuerdo. Micaela, sin embargo, fue tajante: "Lo del arma es real. Incluso era tanto el psicopateo, que yo llegué a pensar que era mentira, que me lo creí, pero no".

Uno de los puntos más delicados del testimonio fue la acusación de incitación al suicidio. "Él también me incitó millones de veces al suicidio. El domingo hubo una llamada que fue también lo que me puso nerviosa y desató todo esto", declaró. Micaela reconoció además haber atravesado momentos de profunda angustia personal: "Era tanta la angustia que yo sentía que realmente lo llegué a pensar. De hecho, tuve el impulso un montón de veces y eso fue lo que asustó a mi familia".

La investigación judicial también contempla un antecedente registrado en 2020 vinculado a armas de fuego. La causa avanza en la Justicia y el próximo paso previsto es la citación de Giuliano Vaschetto a declaración indagatoria, mientras se analizan las pruebas aportadas por ambas partes.