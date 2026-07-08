Palpitando los cuartos de final del Mundial 2026: los 4 artistas suizos más influyentes en la música

Argentina se mide con Suiza este sábado y, para entrar en clima, armamos la playlist con los músicos suizos más icónicos. Uno de ellos crió ganado en Buenos Aires y se convirtió en millonario.

La Selección argentina ya está en cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de una remontada épica ante Egipto en Atlanta, se prepara para disputar su permanencia este sábado desde las 22 frente a Suiza. Pero, ¿qué tanto sabemos los argentinos del país europeo y su cultura?

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En principio, sabemos que Zúrich es la capital financiera europea por excelencia, y que los Alpes son una hermosa postal turística. Que la navaja suiza es un invento autóctono y que los relojes y la puntualidad se volvieron casi un cliché. También conocemos nombres que marcaron la historia mundial como Roger Federer con sus 20 Grand Slams, Albert Einstein desarrollando su teoría en Berna, Jean Piaget revolucionando la psicología infantil y Albert Hofmann descubriendo el LSD. Suiza está más presente de lo que parece en nuestra vida cotidiana.

Pero cuando hablamos de música, ¿qué tanto sabemos? Entre playlists y hits globales, aparecen figuras como el dúo Yello y hasta la sorpresa de que Tina Turner, ícono del rock y el soul, se nacionalizó suiza. Entonces la pregunta queda picando: ¿cuánto conocemos a sus artistas musicales?

El primero en inaugurar la lista es el afamado DJ BoBo, o Peter René Baumann, que en los 90 se convirtió en ícono del Eurodance. Con hits como Somebody Dance with Me y Everybody, llenó pistas de todo el mundo y vendió más de 14 millones de discos. Su estilo mezclaba coreos explosivas, escenarios gigantes y un sonido que definió la época dorada del dance europeo y sonó en todos los gimnasios argentinos.

Hoy sigue activo, con giras masivas y shows que parecen sacados de Las Vegas. En definitiva, DJ BoBo es el nombre que tenés que asociar cuando pensás en la música suiza que hizo bailar a toda una generación.

Dieter Meier

El segundo artista es heredero de una familia de banqueros de Zúrich que dejó la abogacía para probar suerte en el póker, terminó criando ganado en un rancho en Buenos Aires a principios de los 70 y se convirtió en un accionista que valía millones, produjo vino y diseñó relojes. Desde ahí se metió en negocios millonarios, mientras jugaba a ser artista conceptual.

Pero lo que realmente lo inmortalizó fue su rol en Yello, el dúo suizo que sacudió la música electrónica con hits como Bostich, Desire y The Race. Con su bufanda inseparable y estilo excéntrico, Meier se convirtió en un ícono que cruzó fronteras, dejando huella tanto en Argentina como en los escenarios del mundo.

Nemo

En 2024, Nemo Mettler metió un golazo en la música al ganar Eurovisión con The Code. Nació en Biel/Bienne en 1999 y se convirtió en el primer artista abiertamente no binario en levantar el micrófono de cristal. Su estilo mezcla rap, pop, drum'n'bass y hasta ópera, y encima toca violín, piano y batería: es realmente polifuncional.

Su triunfo fue histórico, pero también polémico, ya que en 2025 devolvió el trofeo como protesta contra la organización del certamen. Con esa jugada, Nemo demostró que no solo sabe romperla en el escenario, sino también plantarse fuerte fuera de él.

Tina Turner

La reina indiscutida del rock sorprendió a todos cuando se nacionalizó suiza. Se mudó allá en los 90 junto a su pareja, Erwin Bach, y terminó viviendo casi tres décadas en la exclusiva zona de Küsnacht, a orillas del lago Zúrich. En 2013 renunció a la ciudadanía estadounidense para abrazar de lleno la suiza, después de aprobar los exámenes de idioma y cultura.

Mientras todos la seguían viendo como la estrella norteamericana, la intérprete de grandes hits como The Best jugaba de local en Suiza, donde encontró la tranquilidad que buscaba, lejos del acoso de la prensa, y cerró su carrera con la camiseta helvética puesta.