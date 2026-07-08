Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno: "Mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera" En la previa del acto oficial que se celebrará en Tucumán por el Día de la Independencia, donde se reencontrará con Javier Milei, la vicepresidenta publicó un posteo en el que destacó la resistencia argentina contra las Invasiones Inglesas. El texto marcó distancia con la política exterior y los alineamientos del Gobierno a nivel internacional. Por Agregar C5N en









Vctoria Villarruel, en la vereda de enfrente.

La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió a través de la red social X un mensaje político con foco en las segundas invasiones inglesas, apenas horas antes de su encuentro oficial con el presidente Javier Milei en Tucumán por los actos centrales del Día de la Independencia, en lo que se leyó como un nuevo gesto para diferenciarse del Gobierno.

En su texto, la funcionaria destacó la firmeza porteña frente al avance militar británico. "Hubo un hecho fundamental que encendió la llama de nuestra Independencia. Y fue la victoria del pueblo de Buenos Aires sobre el Imperio Británico un día como hoy de 1807", escribió la presidenta de la Cámara Alta.

El tramo más sugestivo de su publicación aludió a la soberanía, en un claro contraste con la política exterior del Poder Ejecutivo. Villarruel expresó: "A 219 años de aquella victoria, mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera y demostraron el tremendo orgullo que significa ser hijos de esta tierra bendecida por Dios y protegida por el manto de la Vírgen".

En su relato sobre aquel combate bélico, la dirigente detalló la hazaña ciudadana frente a tropas superiores. Aseguró que los británicos "no podían fallar, pero se fueron humillados por un pueblo aguerrido que defendió con valentía a su tierra, su Iglesia y sus costumbres".

Hubo un hecho fundamental que encendió la llama de nuestra Independencia. Y fue la victoria del pueblo de Buenos Aires sobre el Imperio Británico un día como hoy de 1807.



La fuerza pirata contaba con 9 mil soldados experimentados para tomar una ciudad de 50 mil habitantes,… pic.twitter.com/Bvw4EWINns — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 7, 2026 Villarruel profundizó sobre la composición de esa milicia improvisada que logró la capitulación enemiga. "Milicianos, vecinos, criollos, españoles, hombres y mujeres de distintas condiciones participaron de una defensa que sorprendió al mundo", añadió.