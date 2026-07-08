IR A
IR A

Sorpresa en Gran Hermano: se conoció quién deja la casa esta noche

La participante abandona la casa por segunda vez y su salida es por cuestiones de salud. El conductor de LAM, informó de quien se trata.

Se supo: Quién abandona la casa esta noche.

Se supo: Quién abandona la casa esta noche.

Redes sociales

Antes de la emisión de la gala, Ángel de Brito confirmó en su programa de streaming quién es el participante que abandona, por segunda vez, la casa más famosa de la televisión.

Daniela Celis quedó sin palabras frente a la picante confesión.
Te puede interesar:

La picante confesión de una pareja de Gran Hermano que dejó en shock a Daniela Celis

La noticia había sido anticipada por Santiago del Moro, quien a través de sus historias de Instagram informó la salida de un participante y explicó que se trató de una decisión que se la comunicó el mismísimo Big Brother.

“Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador, siempre hay una persona. Así es la vida, así es Gran Hermano”, informó el conductor.

Créditos: redes sociales.

Créditos: redes sociales.

Luego de las especulaciones que se armaron alrededor de la noticia, Ángel de Brito confirmó en su programa de stream Ángel Responde que es Andrea del Boca el participante que abandona la casa, su salida tiene que ver con la salud de su madre, "esta noche se despide Andrea del Boca”, y continuó, “no se si vuelve pero tiene que ver con la salud de su mamá”, expresó.

Es la segunda vez que la actriz abandona la competencia. La primera fue cuando se cayó en la cocina y el terrible golpe la obligó a apartarse por unos meses de la casa, pero regresó durante el repechaje.

Ángel de Brito lo confirmó en su programa.

Ángel de Brito lo confirmó en su programa.

Manuel Ibero criticó a Lionel Messi y sus palabras causaron indignación

Manuel Ibero, el participante considerado por muchos como el gran favorito para ganar Gran Hermano Generación Dorada, se metió en un terreno que puede complicarlo por sus declaraciones que rápidamente generaron polémica. En medio de la celebración por la clasificación de Argentina a cuartos de final del Mundial 2026, lanzó una serie de críticas hacia Lionel Messi que sacudieron las redes sociales y pusieron en duda su imagen dentro y fuera de la casa.

Todo ocurrió mientras los jugadores del reality veían el partido de Argentina contra Egipto, encuentro en el que la Selección remontó un 0-2 en los últimos 12 minutos para imponerse 3-2. En ese contexto de euforia, Manu eligió cuestionar al capitán del equipo: "En el 2022 no se jugó así y era otro Messi realmente", dijo. Y profundizó: "Messi ya no está al nivel que estaba antes". Cuando sus compañeros le señalaron que de todas formas Argentina había clasificado, no dio el brazo a torcer: "El Messi de 2022 podía sacarse tres rivales de encima, el de ahora no".

Las declaraciones no terminaron ahí. Ante la pregunta de qué prefería: ganar Gran Hermano o que Argentina conquistara la cuarta estrella, Manu no dudó demasiado. "No... ganar Gran Hermano, ¡Ganar Gran Hermano! Muy endulzado todo", respondió mientras caminaba por la cocina. Una postura que, para muchos seguidores del programa y de la Selección, puede costarle caro en la votación del público.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ex Gran Hermano salió al cruce contra la modelo.

Una ex Gran Hermano salió al cruce de Ekaterina Ojeda en medio del conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez

El conductor aclaró que no es probable que haya nuevos ingresos.

Qué se sabe sobre la posibilidad de que haya un repechaje en Gran Hermano

grave denuncia a nano vaschetto, ex participante de gran hermano

Grave denuncia a Nano Vaschetto, ex participante de Gran Hermano

Una nueva edición del desafío de quedarse quieto movilizó a la casa más famosa.

No cumplieron el reglamento y Gran Hermano aplicó una sanción que dejó paralizados a todos en la casa

Fuertes criticas a un participante de Gran Hermano: Generación Dorada. 

Un participante de Gran Hermano quedó en el centro de las críticas por su opinión sobre Messi

Leandro Nigro no soportó las críticas y se defendió.

El último eliminado de Gran Hermano se plantó ante las críticas de Santiago del Moro

últimas noticias

Lucas Gámez cumplió 9 años durante la búsqueda.

Terremotos en Venezuela: encontraron al niño Lucas Gámez sin vida

Hace 9 minutos
Una familia tipo propietaria de su vivienda con un ingreso de entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17 es considera sector medio frágil.

Cuánto tiene que ganar una familia tipo para ser de clase media en CABA

Hace 16 minutos
El INDEC confirmó que aparte de la caída anual, en los primeros cinco meses del año la industria cayó 3,1%.

La industria cayó 5,7% interanual en mayo y acumula una caída de 3,1% en 2026

Hace 24 minutos
El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.

La construcción creció 6,3% entre abril y mayo pero no llega a recuperar la caída del modelo libertario

Hace 41 minutos
El goleador del Galatasaray apunta a nuevos horizontes.

Revelaron cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en medio de la falta de definiciones en su carrera en el fútbol

Hace 53 minutos