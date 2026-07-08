Las medidas de Javier Milei, en vivo: reunión de la mesa política del Gobierno y viaje a Tucumán para la vigilia por el 9 de Julio

El FMI nombró a la argentina Silvana Tenreyro como su nueva economista jefa

La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció la incorporación de la argentina Silvana Tenreyro como nueva consejera económica y directora del Departamento de Investigación del organismo. La economista tucumana asumirá sus funciones oficiales el próximo lunes 10 de agosto en la sede de Washington, con el objetivo de reemplazar a Pierre-Olivier Gourinchas tras su retorno al ámbito académico.

A través de la red social X, la titular del Fondo presentó y dio la bienvenida a la profesional. "Me complace dar la bienvenida a Silvana Tenreyro como la próxima economista jefa del FMI. Ella aporta una experiencia excepcional en el ámbito académico y en la formulación de políticas que fortalecerá aún más el análisis y los consejos de política del FMI para ayudar a nuestros países miembros a navegar por una economía global compleja", expresó Georgieva.

Asimismo, la titular del organismo multilateral elogió las capacidades individuales de la economista para este periodo de transformación global. Al respecto, Georgieva sumó que: "Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso".

La nueva funcionaria del Fondo nació en la provincia de Tucumán, donde cursó sus estudios de grado y se recibió en la Universidad Nacional de Tucumán. Años más tarde, completó su formación superior en los Estados Unidos, país en el cual obtuvo su maestría y su doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.