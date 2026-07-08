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Las medidas de Javier Milei, en vivo: reunión de la mesa política del Gobierno y viaje a Tucumán para la vigilia por el 9 de Julio

El Presidente prepara su traslado a la Cuna de la Independencia para participar de los festejos, donde se esperanza con una foto con gobernadores aliados. Mientras tanto, el círculo más cercano de funcionarios se junta en Casa Rosada.

- 8 de julio 2026 - 11:06
Javier Milei y una agenda cargada para este miércoles.

Javier Milei y una agenda cargada para este miércoles.

Presidencia

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El Gobierno reúne este miércoles a la mesa política en la Casa Rosada, por primera vez tras la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por supuestos casos de corrupción. El encuentro será en la oficina de su reemplazante, Diego Santilli. Además, en ese contexto, el presidente Javier Milei viaja a Tucumán para participar de la vigilia por los festejos del 9 de Julio.

Javier Milei reveló qué haría si Argentina sale campeón del mundo nuevamente: "Vaciaría la Casa Rosada"

Luego de la agónica clasificación ante Egipto, el Presidente se anticipó a un eventual triunfo en la final del Mundial. "Yo me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar. La pongo a disposición del plantel", prometió.

"Sería una excelente noticia", el Presidente confirmó que espera una inflación de 2% o menos en junio

El presidente Javier Milei se hizo eco de los sondeos privados que pronostican una inflación que podría ubicarse por debajo del 2%, que el INDEC dará a conocer en los próximos días.

"Están las expectativas del mercado, pone ese número en 2 o ligeramente debajo de 2, sería una excelente noticia", afirmó en diálogo con El Observador. Y elogió su plan económico de no emisión de divisas para lograr la meta de baja inflacionaria.

Quién es Silvana Tenreyro, la nueva consejera económica argentina del FMI designada por Georgieva

En la actualidad, Tenreyro se desempeña como Profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics, una institución en la cual dicta clases desde el año 2004. Gracias a sus tareas de investigación científica, publicadas en diversas revistas especializadas, la docente acumuló un amplio reconocimiento y distinciones en el plano global.

Su experiencia en el sector público abarca el paso por diversas bancas centrales y entidades de relevancia financiera de Europa y África. La especialista tucumana fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre los años 2017 y 2023, y colaboró además con el Banco de la Reserva Federal de Boston y el Banco de Mauricio.

Además, la profesional pertenece a la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica, al mismo tiempo que mantiene su condición de miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana. En este ámbito corporativo, Tenreyro también ejerció la presidencia de la Asociación Económica Europea antes de su actual nominación.

Argentina retrocede en su agenda climática: 9 de cada 10 compromisos fueron incumplidos

En un marco donde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encuentra vacía, tras la salida de su director, el país no registra avances. De los 115 objetivos oficiales analizados, el 88,7% está fuera de la trayectoria de cumplimiento, detallaron desde el Observatorio Nacional de Acción Climática.

El Gobierno aprobó la toma de créditos por u$s3.200 millones con bancos internacionales para cubrir vencimientos de deuda

El Gobierno aprobó la toma de créditos por u$s3.200 millones con tres bancos internacionales para afrontar vencimientos de deuda. Para concretar esas operaciones, el Ejecutivo obtuvo garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Así, el equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo formalizó la documentación necesaria para suscribir los acuerdos de crédito y las cartas de comisión de estructuración correspondientes a dos préstamos internacionales respaldados por organismos multilaterales, en la previa de un vencimiento de deuda clave por u$s4.000 millones a pagar a bonistas este jueves 9 de julio.

El texto de las resoluciones destaca que, tras solicitar propuestas a distintas entidades financieras, se aceptó la la presentada por Deutsche Bank AG, London Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal de Nueva York y el Banco Santander S.A.

Las operaciones comprenden un préstamo de hasta u$s2000 millones otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander, con garantía del Banco Mundial, y otro de hasta u$s1200 millones concedido por Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado por el BID.

El FMI mantiene previsión de crecimiento para Argentina, en un mundo cruzado por fuerzas contradictorias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus previsiones de crecimiento para la Argentina: proyecta una expansión de 3,5% para el año en curso y de 4% para 2027. Así lo señala en la última actualización de su informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook) dado a conocer este miércoles en Washington. Prevé un aumento del producto bruto global de 3% para 2026 en un mundo signado por dos shocks opuestos: la guerra en Medio Oriente – negativo – y la tecnología impulsada por la inteligencia artificial – positivo -.

El FMI nombró a la argentina Silvana Tenreyro como su nueva economista jefa

La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció la incorporación de la argentina Silvana Tenreyro como nueva consejera económica y directora del Departamento de Investigación del organismo. La economista tucumana asumirá sus funciones oficiales el próximo lunes 10 de agosto en la sede de Washington, con el objetivo de reemplazar a Pierre-Olivier Gourinchas tras su retorno al ámbito académico.

A través de la red social X, la titular del Fondo presentó y dio la bienvenida a la profesional. "Me complace dar la bienvenida a Silvana Tenreyro como la próxima economista jefa del FMI. Ella aporta una experiencia excepcional en el ámbito académico y en la formulación de políticas que fortalecerá aún más el análisis y los consejos de política del FMI para ayudar a nuestros países miembros a navegar por una economía global compleja", expresó Georgieva.

Asimismo, la titular del organismo multilateral elogió las capacidades individuales de la economista para este periodo de transformación global. Al respecto, Georgieva sumó que: "Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso".

La nueva funcionaria del Fondo nació en la provincia de Tucumán, donde cursó sus estudios de grado y se recibió en la Universidad Nacional de Tucumán. Años más tarde, completó su formación superior en los Estados Unidos, país en el cual obtuvo su maestría y su doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.

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