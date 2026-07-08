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Lionel Messi se reencontró con Sofi Martínez tras el gesto que sepultó la polémica: "Hay que..."

El capitán de la Selección argentina volvió a conversar con la periodista luego de lo sucedido en zona mixta que le puso un punto final al presunto revuelo mediático. Además, analizó el partido ante Egipto y el duelo que se viene ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Messi y Sofi Martínez

Messi y Sofi Martínez, cara a cara.

Luego de la victoria agónica de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026, el capitán Lionel Messi fue entrevistado nuevamente por Sofi Martínez, la periodista que quedó envuelta en un revuelo mediático y que el jugador interceptó con un gran gesto. ¿Qué le dijo?

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A pesar de que todos esperaban que la conversación entre el futbolista y la notera sea sobre más polémicas y continúe el circo mediático, ambos se limitaron a hablar de fútbol y de las sensaciones del partido que Argentina le ganó a Egipto por 3 a 2 luego de ir perdiendo por dos goles.

“¿Qué significa para vos esa levantada en andas de tus compañeros?”, consultó Sofi y Messi respondió: “Se lo que sienten mis compañeros por mí, me lo expresan y con hechos también. Soy feliz de estar compitiendo junto a ellos y enfrentar al que sea, porque es un equipo con mucho carácter, hoy otra muestra más que nunca baja los brazos”.

"Sentí que podía ser, se puso fea, generábamos y no podíamos descontar. Con el gol del Cuti ahí algo cambió y sentimos que lo íbamos a hacer. Por suerte me quedó esa y pudimos empatar. Y después darlo vuelta, que fue el deshago para el grupo, la gente que está en Argentina. Merecíamos seguir en el mundial", concluyó.

La nueva "Muchachos": cómo es la canción que entonaron los jugadores de la Selección en el vestuario

La agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en el vestuario de la Selección argentina. Después de remontar un 2-0 frente a Egipto, los futbolistas celebraron con saltos, abrazos y un nuevo canto que comenzó a multiplicarse entre los hinchas en las redes sociales y promete reemplazar a Muchachos.

Con Lionel Messi en el centro de los festejos, el plantel dirigido por Lionel Scaloni entonó La cuarta estrella, una canción que ya sonaba en las tribunas durante la Copa del Mundo y que, tras la victoria en Atlanta, también quedó instalada como uno de los himnos del grupo puertas adentro.

El tema fue creado por Pablo Quintana, un músico rosarino y creador de contenido conocido en las redes sociales como Palmito Música, quien tomó la melodía del clásico No me arrepiento de este amor, de Gilda, para escribir una letra cargada de referencias a Lionel Messi, Diego Maradona, las Malvinas y el sueño de conquistar un nuevo título mundial.

La popularidad del tema creció durante las concentraciones de los hinchas argentinos en Estados Unidos y terminó por conquistar al propio plantel. Según indicó el medio La Nación, el propio Palmito reveló que el futbolista Ignacio Ovando, quien entrenó junto con los 26 futbolistas seleccionados en la previa al inicio de la competencia, le confirmó que los jugadores lo incorporaron al vestuario: "Tu canción está buenísima, la cantamos todos los días con los pibes, nos encanta", una frase que ratificó el nacimiento del nuevo hit de la Scaloneta.

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