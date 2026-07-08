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Gran Hermano: la respuesta de Nano Vaschetto tras la denuncia por violencia de género de la madre de su hijo

El exparticipante de Gran Hermano 2025, fue denunciado por Micaela, madre de su hijo, por presunta violencia de género, hostigamiento e incitación al suicidio. La denuncia la informó Ángel de Brito en LAM.

Nano Vaschetto habló sobre las acusaciones de su ex.

Nano Vaschetto habló sobre las acusaciones de su ex.

Giuliano "Nano" Vaschetto ex Gran Hermano, decidió romper el silenció y habló sobre la denuncia por presunta violencia de género por parte de su ex y madre de su hijo.

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Fue en el programa de Laura Ubfal donde el participante negó las acusaciones de su ex y la acusó a ella de hostigamiento. “Exageró muchísimo, ya de por sí parece que la escribió Walt Disney. La cuento a modo de humor para no llorar”, comenzó diciendo.

Luego se refirió a la denuncia y aseguró que tiene las pruebas necesarias para demostrar que lo expresado no es real, “me parece que movilizar un organismo tan sensible como la defensa para la mujer con una falsa denuncia, porque lo que viene siendo la recopilación de pruebas, me la dejo bastante fácil”, expresó.

Captura de pantalla: programa La Linterna

Captura de pantalla: programa La Linterna

Con respecto a la denuncia de Micaela por presunta violencia de género, hostigamiento e incitación al suicidio, Nano respondió, “las practicaba ella, hacia mí, yo entiendo que está muy mal, ahora estoy haciendo terapia”. Luego agregó, “yo un millón de veces volví con ella, a su casa, simplemente por miedo, por miedo a lo peor”.

Según relató en el programa La Linterna, la situación se originó una noche que Nano salió con unos amigos a un boliche en Venado Tuerto, “fue un sábado que yo salí por primera vez después de mucho tiempo, y tengo todas las capturas del hostigamiento por parte de ella. Me dijo que se quería quitar la vida, al otro día ella fingió demencia y yo estaba re caliente”, y continuó, “ese día tuvimos una discusión muy fea”.

Así es la acusación por violencia de género contra Nano de Gran Hermano

Micaela relató que la violencia comenzó desde el inicio mismo de la relación y que se manifestó de distintas formas a lo largo de los nueve años que estuvieron juntos. "Todo se tornó muy tóxico. Yo no niego que yo también dije cosas que también era tóxica con él, pero el nivel de hostigamiento de parte de él era muy fuerte", relató.

Según su testimonio, la violencia física no se expresó en golpes convencionales, sino en maniobras de inmovilización. "No es que hubo golpes, sino que muchas veces me zamarreó. Él hizo mucho tiempo boxeo, muay thai y todas esas cosas, entonces la técnica que hacía él en momentos así era de ahorcamiento, la llave del león se le dice", precisó.

Otro de los ejes centrales de la denuncia son las amenazas con armas de fuego, que según Micaela fueron una constante durante toda la relación. "Amenazas con armas hubo siempre, ya sea en peleas o como en la captura que se vio", afirmó, en referencia a una captura de pantalla con menciones a seis balas que De Brito exhibió al aire durante la entrevista.

Sobre el armamento hallado en el allanamiento, Vaschetto sostuvo ante Peralta que se trataba de armas reglamentarias de caza que habían pertenecido a su padre fallecido y que conservaba como recuerdo. Micaela, sin embargo, fue tajante: "Lo del arma es real. Incluso era tanto el psicopateo, que yo llegué a pensar que era mentira, que me lo creí, pero no".

Uno de los puntos más delicados del testimonio fue la acusación de incitación al suicidio. "Él también me incitó millones de veces al suicidio. El domingo hubo una llamada que fue también lo que me puso nerviosa y desató todo esto", declaró. Micaela reconoció además haber atravesado momentos de profunda angustia personal: "Era tanta la angustia que yo sentía que realmente lo llegué a pensar. De hecho, tuve el impulso un montón de veces y eso fue lo que asustó a mi familia".

La investigación judicial también contempla un antecedente registrado en 2020 vinculado a armas de fuego. La causa avanza en la Justicia y el próximo paso previsto es la citación de Giuliano Vaschetto a declaración indagatoria, mientras se analizan las pruebas aportadas por ambas partes.

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