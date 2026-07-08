El día después de la hazaña ante Egipto: la agenda de la Selección argentina tras los festejos

Luego de la agónica victoria ante Egipto y sellar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección argentina, comenzará este miércoles una su preparación con el foco puesto en el compromiso frente a Suiza, rival al que enfrentará en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El partido por los cuartos de final se jugará el sábado a las 22 (de Argentina)
El plantel dirigido por Lionel Scaloni regresó a su concentración en Kansas City tras el encuentro disputado en Atlanta y tendrá una jornada dedicada a la recuperación física y al primer entrenamiento de cara al próximo desafío. Los futbolistas que sumaron la mayor cantidad de minutos realizarán tareas regenerativas, mientras que el resto del grupo trabajará con mayor intensidad en el campo de juego.
El cuerpo técnico comenzará además a evaluar el estado físico de los jugadores luego del exigente cruce con Egipto, un partido de alto desgaste que se resolvió en los minutos finales gracias al empate de Lionel Messi y al posterior gol de la clasificación.
En paralelo, Scaloni empezará a delinear el plan para enfrentar a un seleccionado suizo que llega fortalecido tras eliminar a Colombia en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego.
Con varios días por delante antes de los cuartos de final, el entrenador aprovechará las prácticas para definir la estrategia y despejar las dudas en la formación, con la intención de que Argentina mantenga el sueño de defender con éxito el título conseguido en Qatar 2022.
Argentina piensa en Suiza: cuáles son sus principales figuras
Aunque no cuenta con una super estrella, Suiza cuenta con un plantel con futbolistas de primer nivel que actúan en las principales ligas de Europa.
- Granit Xhaka: el experimentado mediocampista y capitán del seleccionado es el líder futbolístico del equipo. Juega en el Sunderland de Inglaterra.
- Manuel Akanji: uno de los pilares de la defensa suiza. Se desempeña en el Inter de Milán, de Italia.
- Breel Embolo: delantero potente y de gran despliegue físico, actualmente integra el plantel del Mónaco, de Francia.
- Dan Ndoye: extremo veloz y desequilibrante que juega en el Nottingham Forest, de la Premier League.
- Gregor Kobel: arquero titular de la selección y figura del Borussia Dortmund, de Alemania.
Argentina vs Suiza: día y horario del partido
Argentina y Suiza se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio, desde las 22:00 (hora argentina), en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), ubicado en Kansas City, Estados Unidos. El ganador avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Noruega e Inglaterra.