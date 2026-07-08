El día después de la hazaña ante Egipto: la agenda de la Selección argentina tras los festejos Tras la agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, el plantel de Lionel Scaloni retomará este miércoles los entrenamientos en Kansas City para comenzar a preparar el duelo frente al seleccionado suizo. Por Agregar C5N en









El día después de Egipto: la Selección argentina entrena con la mira puesta en Suiza

Luego de la agónica victoria ante Egipto y sellar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección argentina, comenzará este miércoles una su preparación con el foco puesto en el compromiso frente a Suiza, rival al que enfrentará en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El partido por los cuartos de final se jugará el sábado a las 22 (de Argentina)

El plantel dirigido por Lionel Scaloni regresó a su concentración en Kansas City tras el encuentro disputado en Atlanta y tendrá una jornada dedicada a la recuperación física y al primer entrenamiento de cara al próximo desafío. Los futbolistas que sumaron la mayor cantidad de minutos realizarán tareas regenerativas, mientras que el resto del grupo trabajará con mayor intensidad en el campo de juego.

El cuerpo técnico comenzará además a evaluar el estado físico de los jugadores luego del exigente cruce con Egipto, un partido de alto desgaste que se resolvió en los minutos finales gracias al empate de Lionel Messi y al posterior gol de la clasificación.

En paralelo, Scaloni empezará a delinear el plan para enfrentar a un seleccionado suizo que llega fortalecido tras eliminar a Colombia en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego.

Con varios días por delante antes de los cuartos de final, el entrenador aprovechará las prácticas para definir la estrategia y despejar las dudas en la formación, con la intención de que Argentina mantenga el sueño de defender con éxito el título conseguido en Qatar 2022.