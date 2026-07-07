Un participante de Gran Hermano quedó en el centro de las críticas por su opinión sobre Lionel Messi

Las declaraciones de Manuel Ibero dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada produjeron una fuerte repercusión en las redes sociales después de la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. El participante cuestionó el presente futbolístico de Lionel Messi y aseguró que "no está al mismo nivel" que antes.
Durante una charla con Yisela "Yipio" Pintos y Andrea Del Boca, el hermanito comparó el rendimiento del capitán con el que mostró en Catar. "En 2022 era otro Messi", afirmó. Luego profundizó su análisis: "Ya no está al nivel que estaba antes. El Messi de 2022 se podía sacar a tres tipos de encima. El de ahora, no".
Otro de los participantes fue un paso más allá y desafió a Manuel a elegir entre dos escenarios: ver a la Selección argentina en una hipotética final por el bicampeonato del mundo o convertirse en el ganador de Gran Hermano. Sin dudarlo, el hermanito respondió que prefería quedarse con el reality, una elección que avivó las críticas en las redes sociales.
Tras el triunfo por 3-2 frente a Egipto, las redes sociales reaccionaron con ironía y apuntaron contra el participante por sus comentarios. Entre los mensajes más compartidos aparecieron frases como "Manuel al 9009 desde ya" y "Cómo va a decir esooo. A sacarlo por mufa", en referencia al sistema de votación del reality, con la intención de sacarlo del juego. "Cómo podés ser argentino y anti-Messi", arremetieron otros usuarios.
El último eliminado de Gran Hermano respondió a las críticas de Santiago del Moro
Leandro Nigro se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano después de perder el mano a mano frente a Luana Fernández con el 60% de los votos negativos. Tras abandonar la casa, el participante pasó por el stream oficial del programa y respondió a las críticas que había recibido por su escasa participación en el juego.
Santiago del Moro cuestionó la falta de protagonismo del concursante y le reprochó no haber aprovechado la información que tenía del exterior para modificar la dinámica del reality. Leandro reconoció las dificultades que atravesó y explicó: "No pude adaptarme. No me fui cuando Gran Hermano me llamó la atención porque no quería irme, me gustan los juegos y las estrategias pero no pude".
Nigro - santiago del moro
El intercambio continuó cuando el conductor insistió en que había desperdiciado oportunidades para destacarse. Nigro defendió su postura y respondió: "No es mi forma hacerme la víctima. No me gustaba ese juego. Yo quería leer placas, armar estrategias pero no se me dio". Más tarde, Eugenia fue todavía más dura y calificó su paso por la casa como el de "un adorno" que no modificó el desarrollo del juego.