Un participante de Gran Hermano quedó en el centro de las críticas por su opinión sobre Lionel Messi Manuel Ibero comparó al capitán de la Selección argentina con su versión del Mundial de Qatar 2022 y sus declaraciones se viralizaron luego de la agónica clasificación frente a Egipto. Agregar C5N en









Fuertes criticas a un participante de Gran Hermano: Generación Dorada.

Las declaraciones de Manuel Ibero dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada produjeron una fuerte repercusión en las redes sociales después de la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. El participante cuestionó el presente futbolístico de Lionel Messi y aseguró que "no está al mismo nivel" que antes.

Durante una charla con Yisela "Yipio" Pintos y Andrea Del Boca, el hermanito comparó el rendimiento del capitán con el que mostró en Catar. "En 2022 era otro Messi", afirmó. Luego profundizó su análisis: "Ya no está al nivel que estaba antes. El Messi de 2022 se podía sacar a tres tipos de encima. El de ahora, no".

Manuel contra Messi por su desempeño en el mundial: "Ya no está al mismo nivel" y critica a la Selección argentina al punto de decir que prefiere ganar a Gran Hermano a que vuelvan a salir campeones del mundo pic.twitter.com/FkBfGaZD9a — tronk (@TronkOficial) July 7, 2026 Otro de los participantes fue un paso más allá y desafió a Manuel a elegir entre dos escenarios: ver a la Selección argentina en una hipotética final por el bicampeonato del mundo o convertirse en el ganador de Gran Hermano. Sin dudarlo, el hermanito respondió que prefería quedarse con el reality, una elección que avivó las críticas en las redes sociales.

Tras el triunfo por 3-2 frente a Egipto, las redes sociales reaccionaron con ironía y apuntaron contra el participante por sus comentarios. Entre los mensajes más compartidos aparecieron frases como "Manuel al 9009 desde ya" y "Cómo va a decir esooo. A sacarlo por mufa", en referencia al sistema de votación del reality, con la intención de sacarlo del juego. "Cómo podés ser argentino y anti-Messi", arremetieron otros usuarios.

El último eliminado de Gran Hermano respondió a las críticas de Santiago del Moro Leandro Nigro se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano después de perder el mano a mano frente a Luana Fernández con el 60% de los votos negativos. Tras abandonar la casa, el participante pasó por el stream oficial del programa y respondió a las críticas que había recibido por su escasa participación en el juego.