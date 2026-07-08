8 de julio de 2026 Inicio
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Estados Unidos volvió a bombardear Irán tras los incidentes en el estrecho de Ormuz

Washington afirmó que la ofensiva busca reducir la capacidad militar de Teherán para afectar la navegación comercial. La respuesta elevó la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

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El estrecho de Ormuz es navegado a diario por miles de barcos.

El estrecho de Ormuz es navegado a diario por miles de barcos.

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Estados Unidos lanzó una nueva serie de bombardeos sobre territorio iraní luego de atribuirle a Teherán recientes ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. La ofensiva se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump asegurara que esos incidentes marcaron el fin del alto el fuego entre ambos países.

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De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el operativo tuvo como finalidad "degradar aún más" la capacidad iraní para "amenazar la libertad de navegación" en ese espacio marítimo. Desde Washington señalaron que la medida responde a las agresiones sufridas por buques mercantes y tripulaciones civiles que transitaban por una vía considerada clave para el comercio internacional.

El estrecho de Ormuz es un punto comercial estrat&eacute;gico.&nbsp;

El estrecho de Ormuz es un punto comercial estratégico.

La acción militar llegó apenas un día después de otra ofensiva estadounidense contra instalaciones militares y portuarias iraníes, ejecutada tras los ataques atribuidos a Irán frente a la costa de Omán. En ese contexto, medios estatales iraníes reportaron explosiones en Bandar Abbas y Sirik, dos ciudades ubicadas sobre el estrecho de Ormuz.

Mientras crece la tensión en Medio Oriente, las autoridades iraníes denunciaron que los bombardeos constituyen una "violación clara" del alto el fuego permanente acordado el 17 de junio. Horas más tarde, la Guardia Revolucionaria reivindicó una nueva ofensiva contra posiciones militares estadounidenses en la región.

Qué dijo Estados Unidos sobre la nueva ofensiva

Tras los ataques contra objetivos ubicados en la costa sur iraní y en la isla de Kharg, autoridades estadounidenses informaron la muerte de al menos ocho militares iraníes y un integrante de la Guardia Revolucionaria durante el operativo.

Donald Trump asegur&oacute; que el acuerdo con Ir&aacute;n se cay&oacute;.&nbsp;

Donald Trump aseguró que el acuerdo con Irán se cayó.

Durante una intervención en la cumbre de la OTAN, Trump endureció su discurso contra el régimen iraní y descartó una reanudación de las negociaciones. "Para mí se acabó. No quiero negociar con ellos", expresó el mandatario estadounidense.

La respuesta de Irán tras los bombardeos

El gobierno iraní sostuvo que la ofensiva estadounidense quebrantó el acuerdo de alto el fuego vigente y cuestionó la decisión de Washington de intensificar las operaciones militares sobre su territorio.

Pocas horas después de los bombardeos, la Guardia Revolucionaria informó que lanzó 85 ataques contra bases militares estadounidenses en países del Golfo Pérsico mediante misiles y drones, en una respuesta que volvió a elevar la tensión y alimentó el temor a una escalada mayor en la región.

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