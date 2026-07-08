La dueña de la casa que alquila la madre de Manuel Adorni confirmó el pago de u$s12.000

La testigo aseguró que una inmobiliaria se encargó de las negociaciones y explicó que el tío del exjefe de Gabinete firmó y pagó el monto.

La dueña de la casa que alquila la madre de Manuel Adorni en un country en Berazategui confirmó ante la Justicia que el tío del exjefe de Gabinete pagó por adelantado 12.000 dólares en efectivo.

La mujer declaró como testigo en la causa en la que se investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, y que sigue sumando pruebas.

En el marco de la causa, la justicia investiga un contrato de alquiler y un pago de US$12.000 en efectivo por adelantado por una casa en el country Fincas de Iraola II en Berazategui , donde reside la madre del exjefe de Gabinete, Silvia País.

El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración testimonial a la dueña de la propiedad. La testigo explicó que ella no participó de las negociaciones ya que la tratativa fue con una inmobiliaria.

Quién se presentó para firmar el contrato y pagó fue el hermano de Silvia País, Juan País, tío de Adorni, confirmó la testigo, según fuentes judiciales.

La mujer explicó que en la operación intervino una inmobiliaria, y que el hermano de la madre del exfuncionario fue quien "se presentó, firmó y pagó".

Las condiciones pactadas detallan un alquiler mensual de 1.100 dólares, pero el dato que encendió alarmas en los investigadores es que se desembolsaron 12.000 dólares en efectivo para cubrir el primer año completo por adelantado.

El fiscal había requerido al barrio privado documentación relacionado con pago de expensas, entre otros datos.

Los motivos de la Justicia para rechazar la detención de Adorni: qué dijo el fiscal Pollicita

El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó en contra del pedido de detención del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, formulado por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, al considerar que no existen elementos objetivos que justifiquen una medida de coerción. De todas maneras, deberá pedir autorización para poder salir del país.

En un extenso dictamen, sostuvo que el exvocero tiene suficiente arraigo, descartó que haya intentado obstaculizar la investigación y, al mismo tiempo, ordenó una nueva serie de medidas de prueba para profundizar el análisis de su patrimonio, entre ellas requerimientos sobre sus movimientos con criptomonedas, inmuebles y compras realizadas mediante plataformas digitales.

“Conforme a la opinión de este Ministerio Público Fiscal, no correspondería hacer lugar a las solicitudes efectuadas en autos”, afirmó Pollicita al analizar los pedidos de prisión preventiva y, en subsidio, de prohibición de salida del país.

El fiscal explicó que Adorni “posee bienes en el país, domicilio determinado y un lugar de residencia habitual donde se asienta su núcleo familiar”, circunstancias que “permiten tener por acreditado un arraigo suficiente”. Además, señaló que no registra antecedentes penales y destacó que durante toda la investigación compareció a través de su defensa técnica, que participó de las medidas de prueba sin generar dilaciones.