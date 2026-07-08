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Qué se sabe sobre la posibilidad de que haya un repechaje en Gran Hermano

El conductor del reality rompió el silencio y aclaró el futuro del formato televisivo más visto del país de cara a sus instancias definitivas.

El conductor aclaró que no es probable que haya nuevos ingresos.

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La actual temporada de Gran Hermano Generación Dorada se consolidó como una de las más dinámicas en materia de reglamento debido a la implementación de Golden Tickets y múltiples reingresos. En este contexto de sorpresas continuas, en las redes sociales y los programas de espectáculos comenzó a circular con fuerza la versión de que la producción del canal estaba planificando una nueva gala de repechaje para reincorporar participantes.

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Ante el enorme revuelo y las especulaciones sobre quiénes tendrían una nueva oportunidad en la casa, el conductor Santiago del Moro decidió intervenir para poner claridad sobre el futuro del reality. A través de su espacio radial, el conductor del programa desestimó por completo la vuelta de exhermanitos en calidad de competidores oficiales y adelantó las dinámicas que se barajan para las próximas semanas.

"A esta altura, para competir, no creo que ingrese nada más. Probablemente entre algún familiar o ex para compartir algún momento, algo como una visita pero nada más", advirtió de manera contundente el conductor.

Para sepultar definitivamente las dudas de los televidentes, del Moro remarcó que "El repechaje ya fue. Como les digo, puede ser que haya alguna visita pero no para jugar en la competencia oficial", confirmando además que el juego entró en su recta final y que restan poco más de dos meses para el cierre.

Manuel Ibero, bajo polémica por criticar a Messi

Manuel Ibero quedó en el centro de la tormenta y se convirtió en una de las principales tendencias en X luego de que se viralizaran sus picantes comentarios futbolísticos. La controversia estalló inmediatamente después del sufrido y festejado triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, un encuentro que selló el pasaje de la Scaloneta a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras revertir un adverso 0-2 para terminar ganando por 3-2.

En medio del clima de euforia popular que se vive en todo el país, las declaraciones del hermanito cuestionando el presente del capitán del seleccionado nacional cayeron sumamente mal entre los usuarios de las plataformas digitales, desatando una fuerte ola de repudio colectivo. Todo comenzó cuando Manuel Ibero plantó su postura de manera tajante al asegurar ante sus compañeros de convivencia que "en el 2022 no se jugó así y era otro Messi".

La frase encendió el debate dentro de la casa y su compañera Yipio saltó de inmediato en defensa del astro rosarino cruzándolo al instante: "No vas a comparar cómo empezó Messi este Mundial. Yo también buscaría a Messi si empezó como empezó". A lo que el cuestionado participante retrucó con firmeza: "Messi ya no está al nivel que estaba antes".

El ida y vuelta continuó sumando tensión cuando le recriminó: "No me podés decir eso, después de que metió el gol y…", momento en el que intervino Andrea del Boca para aportar otra mirada sugiriendo que "Quizás es el último Mundial de Messi y hay que homenajearlo".

Lejos de dar el brazo a torcer o de aminorar el impacto de sus palabras frente a la insistencia de Yipio, quien le remarcó que "Hoy Messi estuvo rodeado por tres jugadores todo el tiempo. Así y todo logró meter un gol; que digas que no está en el mismo nivel que antes, no", redobló la apuesta y sentenció su polémica teoría con una cruda comparación que terminó de enfurecer al público argentino: "El Messi del 2022 se podía sacar a tres tipos de encima; el Messi de ahora no".

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