La picante confesión de una pareja de Gran Hermano que dejó en shock a Daniela Celis

La pareja, que nació entre los rincones de la casa más famosa del país, habló sin tapujos sobre la intimidad y una de las respuestas dejó sin palabras a la conductora.

El amor nació entre las paredes de la casa de Gran Hermano y, una vez finalizado el reality para ambos, le dieron rienda suelta a la relación. Desde entonces no esconden lo que sienten y suelen hablar con total naturalidad sobre la pasión y la intimidad que comparten.

En ese sentido, la conductora quiso saber sobre cómo llevan la intimidad tras haber formalizado hace poco, “¿Cómo van con el acto? ¿Una vez por semana? ¿Día por medio? ¿Tres o cuatro veces por semana?” , preguntó y fue en ese instante cuando Zunino reveló sin rodeos cuantas veces por día tienen sexo.

"Tres o cuatro veces por día", respondió Zunino. La confesión dejó sin palabras a Daniela Celis, quien durante su relación con Thiago Medina siempre habló con naturalidad sobre su intimidad y destacó la buena química que tenían como pareja. El inesperado momento no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Frente a la respuesta, Daniela respondió, “con razón siempre se los ve bien”, Zunino entonces redobló, “me parece súper importante en una relación”. Daniela quiso ir por más y decidió preguntarle directamente a Nenu, "en porcentaje, ¿Qué importancia le dan al sexo dentro de una relación?". Sin dudarlo, la participante respondió, "por cómo venimos ahora, 100%" .

Grave denuncia a un ex participante de Gran Hermano

Giuliano "Nano" Vaschetto, exparticipante de Gran Hermano 2024/2025, fue denunciado por Micaela, madre de su hijo, por presunta violencia de género, hostigamiento e incitación al suicidio. La presentación judicial derivó en un allanamiento del domicilio del exconcursante, donde las autoridades encontraron un arsenal de armas de fuego.

La denuncia se formalizó luego de un episodio ocurrido el domingo pasado. Micaela, quien mantuvo una relación de nueve años con Vaschetto, habló con Ángel de Brito en LAM y aseguró que ese vínculo estuvo atravesado por distintas formas de violencia desde el inicio. "Fue violencia física, verbal, psicológica y hostigamiento", afirmó con la voz entrecortada por los nervios. Y remarcó que su decisión de denunciar no fue impulsiva: "Si yo llego a hacer una denuncia en falso, es muy grave".

Fue el apoyo de su familia lo que finalmente la impulsó a dar el paso judicial. "Este fin de semana llegué a mi límite porque tuve que llamar a mi familia en busca de ayuda. Gracias al empujón de ellos yo pude hacer la denuncia porque no hubiese podido", contó. Durante años, según relató, había ocultado la situación a su entorno más cercano para evitarles disgustos, hasta que el episodio del domingo funcionó como detonante final.

Vaschetto, por otra parte, ofreció una versión distinta a través del periodista Nicolás Peralta en el programa SQP. Según trascendió, el exparticipante aseguró que fue Micaela quien tuvo "un ataque de celos" ese fin de semana y que amenazó con quitarse la vida. También manifestó que cree que alguien la está "llevando a decir cosas que no son" y expresó estar "muy ansioso" por ser convocado a indagatoria, ya que asegura contar con pruebas a su favor.