8 de julio de 2026 Inicio
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El padre de Lucas Gámez, tras la aparición sin vida de su hijo: "Siempre lo vamos a llevar en el corazón"

Marcos Gámez agradeció a quienes apoyaron en redes sociales "con sus oraciones y teniendo fe", adelantó que van a "intentar seguir ayudando" en Venezuela y recordó cómo era su hijo "Luquitas".

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Blancalinda Martínez y Marcos Gámez con Lucas Gámez.

Blancalinda Martínez y Marcos Gámez con Lucas Gámez.

Marcos Gámez, el padre de Lucas Gámez, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de su hijo de 9 años y aseguró que nunca perdieron la fe ni la esperanza. "Fue un momento muy duro", definió el hombre sobre la aparición y agregó: "Le vamos a dar su cristiana sepultura, a rendirle los honores que se merece. Siempre lo vamos a llevar en el corazón".

Lucas Gámez cumplió 9 años durante la búsqueda.
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El padre del niño argentino agradeció a quienes apoyaron en redes sociales "con sus oraciones y teniendo fe", recordó que Lucas "hablaba mucho desde su Cristo" y consideró en diálogo con C5N que "uno de los propósitos de su vida fue brindarle fe y esperanza a las personas en estos 15 días".

"Cuando podamos salir y superar este momento, que no se supera, o aprender a vivir con esto creo que vamos a intentar llevar ese mismo mensaje que Luquitas quería de fe y de esperanza a todas las personas y de creer firmemente en que Dios es bueno y existe", aseguró el esposo de Blancalinda Martínez, quien llevó adelante la campaña de comunicación en Instagram sobre la búsqueda de su hijo.

Marcos concluyó: "Nos queda despedirlo en este plano terrenal y llevarlo siempre en el corazón y el pensamiento". La familia vivió desde 2013 hasta enero de este año en Argentina, cuando decidieron volver a Venezuela "por cuestiones personales", había resumido el hombre a la prensa.

El periodista Adrián Salonia le consultó por el saludo que brindó a cada uno de los rescatistas que sostuvieron la búsqueda de su hijo por 14 días y el padre de Lucas describió: "Ellos estuvieron 15 días con nosotros, fueron y son nuestra familia". Marcos adelantó que intentará "seguir ayudando" en Venezuela.

Dónde estaba Lucas Gámez cuando comenzaron los terremotos en Venezuela

El niño se encontraba junto a sus tíos en un edificio en La Guaira al momento del derrumbe y, mientras avanzan las tareas de rescate, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Sus familiares vivían en el segundo piso de la construcción, pero ese día el ascensor correspondiente a los pisos pares estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron el ascensor destinado a los pisos impares. Por este motivo, no están seguros sobre si logró entrar al segundo piso o si estaba en la escalera o en el pasillo.

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