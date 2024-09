La conmovedora carta de Benjamín Vicuña para su hija Blanca a 12 años de su muerte: "En ese silencio habitas"

A través de su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña decidió realizar su típica publicación anual dedicada a su hija fallecida. " Blanca: hoy enciendo una vela y tu imagen se activa , es la manera que tengo de darle vida a una foto. Veo la profundidad de tu mirada, como si en ese instante me hubieses querido decir algo más . Veo tus ojos en paz y con algo de tristeza, con una mariposa en la cara que lo dice todo", comenzó por escribir.

Junto a la mencionada fotografía en cuestión, musicalizada con el tema All That Really Matters, el actor terminó por expresar: "Nuestras sombras son bellas. Honrar la vida es recordar a nuestros viajeros. El encuentro del día y la noche. El silencio responde cada una de las preguntas y en ese silencio habitas, mi niña amada". Con estas palabras, evidenció que la tiene más presente que nunca.

Hasta el momento, Pampita no se ha expresado en redes sociales durante este nuevo aniversario del fallecimiento de su hija Blanca Vicuña. Entre los comentarios de la publicación del actor chileno, Roberto García Moritán dejó un corazón blanco, haciendo referencia al cariño que los une a través del vínculo por sus hijos.

