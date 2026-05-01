Se filtró qué famosos se cruzaron en el corte de los Martín Fierro

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Moda 2025, que entregó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, dejó mucha tela para cortar.

Las imágenes, que fueron capturadas por la periodista Gabriela Bentolila, quien se encontraba detrás de ellos, mostraban cómo el actor chileno besó a su pareja, aparentemente, de forma impulsiva y sorpresiva.

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Moda 2025 , que entregó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) , con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza , dejó mucha tela para cortar.

Más de 300 invitados , las figuras más emblemáticas y queridas de la industria se reunieron en los estudios de Telefe para disfrutar del suceso del año de la moda argentina, donde la elegancia, el diseño y la creatividad brillarán en la pantalla .

Entre los ganadores se encuentran Pampita con el mejor estilo en redes y Benjamín Vicuña como mejor estilo en ficción . La expareja estaba sentada muy cerca uno del otro , él junto a su pareja Anita Espasandín y ella con su estilista, Mechi Garay .

En Puro Show, Nancy Duré, jurado de APTRA , contó un cruce que tuvieron en medio de la ceremonia. «La maldad de la gente de Telefe fue sentarlos juntos, quedaron con una persona de por medio. Voy a decir algo que los va a sorprender a todos. En un momento decían que cuando él subió ella miraba para otro lado, que cuando gana Pampita, él le dio un beso a su pareja».

«En el corte pude presenciar un diálogo maravilloso que muestra lo bien que se llevan como expareja. En un momento empezaron a irse, Pampita decía ‘nos tenemos que ir porque Bauti quedó como niñero, esos chicos están sin padre’. Se mataban de risa, una interacción maravillosa», cerró. Con una distancia entre Pampita y Benjamín Vicuña de tan solo dos asientos, lo cierto es que, al momento en el que la primera regresaba a su sitio tras recibir el galardón, aconteció un hecho que acaparó miradas tanto de propios como ajenos.

Benjamín Vicuña y Pampita.jpg

Las imágenes, que fueron capturadas por la periodista Gabriela Bentolila, quien se encontraba detrás de ellos, mostraban cómo el actor chileno besó a su pareja, aparentemente, de forma impulsiva y sorpresiva, luego de que la conductora televisiva recibiese el premio mencionado.

Esta situación generó, tal y como era de esperarse, numerosas reacciones y repercusiones, teniendo en cuenta la corta distancia que separaba a Pampita de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín.